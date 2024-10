L'Italia di Spalletti torna in campo: c'è anche il figlio di Del Piero

COVERCIANO - All'indomani del pareggio beffa con il Belgio e in vista dell'impegno di lunedì 14 ottobre con Israele a Udine, l'Italia di Spalletti è subito tornata in campo nel centro federale di Coverciano. Allenamento e partitella per gli Azzurri, con i giovani dell'Under 18 dell'Empoli a fare da sparring partner, tra questi un ragazzo dal cognome speciale, Tobias Del Piero.