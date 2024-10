Frattesi, le urla di Spalletti e Pellegrini: "In Nazionale è un'altra persona"

Queste le sue parole in conferenza stampa: "A me dispiace veramente tanto. Lorenzo è una bravissima persona e poi come calciatore è forte: io guardo le partite della Roma e quando viene qui può sembrare un'altra persona. Col Belgio l'ho visto davvero bene. Io penso che un capitano così bisogna tenerselo stretto . E poi come giocatore è forte. Non è un momento facile per lui, non è facile entrare in campo con 60mila persone che ti fischiano. Spero ne esca da questa situazione, è davvero una bella persona". Frattesi ha parlato anche del debuttante Pisilli : "I giocatori se sono qui è perché sono bravi. E' un ragazzo con la testa sulle spalle, può solo far bene e mi auguro possa avere una carriera lunga a Roma così da spingere la società a puntare sui giovani italiani perché ci sono e sono bravi".

Italia, le parole di Frattesi

Oggi è centrale per la visione di Spalletti, ma le prime fasi erano state tutt'altro che semplici: "Per me era un po' più difficile interpretare il modulo di prima, ero una mezzala ma anche trequartista e gli urlacci che mi tirava il ct erano per farmi tornare di più indietro e giocare di più la palla". Il centrocampista ha poi parlato dell'ultimo Europeo: "Ciò che ci è un po' mancato nella spedizione dell'Europeo è stato il divertimento in campo che s'è visto contro il Belgio. C'era troppa pressione, sia dall'esterno che all'interno. Ci siamo messi pressione anche da soli, non è stata una spedizione così divertente. Spalletti? Quando è venuto qui a dire che le colpe dell'Europeo erano sue al 99% mi ha trovato in disaccordo. Poteva essere più leggero ma in campo ci siamo andati noi. Per calciatori come noi non riuscire a fare due passaggi di fila era inconcepibile. Questa cosa gli fa onore, ma sappiamo che le colpe non erano tutte sue". Frattesi ha parlato anche della qualificazione al prossimo Mondiale: "Non deve essere una ossessione, ma lo è perché non si può mancare di nuovo. Non c'è altro da dire".