Spalletti e Inzaghi, pace fatta: telefonata del ct per chiarire le frasi sul caso ultras

Telefonata tra Spalletti e Inzaghi dopo le parole del ct sul caso ultras

C'è stata una telefonata tra il commissario tecnico dell'Italia e il tecnico dell'Inter, dopo le polemiche scaturite nei giorni scorsi per le frasi dell'allenatore della nazionale. "Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare...", aveva detto Spalletti. Ora la chiamata per chiarire il senso delle frasi. Nella telefonata a Inzaghi, secondo quanto si apprende, il ct azzurro si è detto molto dispiaciuto delle polemiche seguite alle sue dichiarazioni, spiegando come quelle frasi non fossero riferite direttamente al tecnico dell'Inter. E domani Spalletti è atteso dalla consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Israele per la Nations League.,in programma nella serata di lunedì (14 ottobre, ore 20:45) al 'Bluenergy Stadium' di Udine.