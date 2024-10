Italia, retroscena Retegui: segnalazione di Veron, così l'ha trovato Mancini

Ma ncini , in eredità all ’Italia , ha lasciato un titolo europeo che mancava da 53 anni e un centravanti : si chiama Mateo Retegui e ha risolto un bel rebus perché nel campionato di Serie A proprio non si riusciva a trovare un’alternativa a Immobile . Ora l’oriundo dell’ Atalanta viene glorificato, meno di due anni fa si moltiplicavano le risatine e le ironie perché l’ex commissario tecnico si era messo a cercare un 9, sconosciuto o quasi, in Argentina . Non ci sono dubbi sulla paternità dell’operazione e la storia merita di essere approfondita. Risale all’inizio di marzo del 2023 , mancavano tre settimane alle convocazioni per Italia-Inghilterra , rivincita di Wembley e debutto nel girone di qualificazione verso Euro24. Una telefonata dal Sud America e un breve video trasmesso via Whatsapp. L’ex ct degli azzurri venne raggiunto dalla segnalazione di Juan Sebastian Veron , ex centrocampista della Lazio . Mateo, in possesso di doppio passaporto e con origini siciliane, non era nelle grazie di Scaloni (l’Argentina non lo ha mai chiamato e ci provò soltanto quando seppe che ormai aveva accettato la proposta della Figc) e meditava di venire in Europa .

Retegui, la svolta

Venerdì 3 marzo, classica riunione in via Allegri del Club Italia. Mancio, attratto da Retegui e stuzzicato dal parere favorevole di Veron, chiese a Mauro Sandreani, all’epoca responsabile scouting della Nazionale A e oggi di nuovo al lavoro con Antonio Conte a Napoli, di studiarlo in 48 ore. L’ex ct, prima di decidere, voleva una relazione entro la domenica sera dal più fidato dei suoi collaboratori. Il lunedì avrebbe dovuto contattare la famiglia Retegui, parlare con il papà agente e con Mateo, per una risposta definitiva. Tra il venerdì e la domenica mattina, Sandreani preparò e scrisse la relazione vedendo le ultime quattro partite del campionato argentino in cui Mateo aveva giocato a febbraio: Tigre-Rosario Central (2-2) del 4, Racing-Tigre (2-2) del 13, Tigre-River Plate (0-1) del 18, Belgrano-Tigre (0-2) del 25. Profilo adeguato. Simile per caratteristiche a Denis, il Tanque, ex centravanti dell’Atalanta e accostabile a Ciro per l’orientamento verso la porta, la fisicità e il coraggio. Erano evidenti le doti, la cattiveria in area e anche alcuni limiti tattici. Mancini e Sandreani si convinsero potesse essere un buon investimento e così venne chiuso in fretta il tesseramento. Immobile peraltro si fermò nello stesso weekend per uno stiramento. Mateo avrebbe debuttato, venti giorni dopo al Maradona, segnando un gol all’Inghilterra.

Retegui il pivot

L’italo-argentino ha margini di miglioramento enormi. Gilardino al Genoa e ora Gasperini lo hanno aiutato a crescere nello sviluppo del gioco. Mateo è diventato il riferimento ideale nel 3-6-1 di Spalletti. Sponde decisive per consentire a Tonali e Dimarco di aprire il gioco. Nell’occasione del raddoppio è riuscito anche a finalizzare, firmando il 2-0 con un tap-in a porta vuota, ma resta fondamentale il suo “lavoro sporco”. Nell’ultimo mese è apparso decisamente in progresso rispetto all’Europeo. Lega meglio il gioco. Un perno di cui è complicato fare a meno, a maggior ragione senza Kean. Ecco perché, anche se Spalletti ieri ha mischiato le carte, è opinione diffusa che l’argentino possa guidare l’attacco dell’Italia anche a Udine. In caso contrario toccherebbe a Lucca, un altro esordiente.