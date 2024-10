Spalletti prima di Italia-Israele: "Gioca Vicario". Rileggi la diretta della conferenza

Dopo il pareggio contro il Belgio , che ha lasciato qualche rimpianto, l'Italia torna in campo domani per la quarta giornata della Nations League. In una Udine blindata , gli azzurri di Spalletti sfideranno Israele con l'obiettivo di vincere e mantenere la testa del girone davanti alla Francia. Rileggi le parole del ct azzurro in conferenza stampa.

20:15

Vicario: "Sono molto contento

Guglielmo Vicario commenta in conferenza stampa le parole di Luciano Spalletti: "Sono molto contento di giocare domani, l'ho appreso adesso e mi fa estremo piacere. Bisogna stare dentro al campo però, lasciando fuori le emozioni, anche se per me non sarà facile dal punto di vista personale".

20:00

Spalletti: "Fagioli merita spazio"

Il ct continua: "Fagioli può giocare con Ricci. Merita spazio, si sta impegnando molto, ma la formazione la svelo domani".

19:45

Spalletti annuncia: "Gioca Vicario"

Il ct azzurro in conferenza stampa: "La partita è carica di difficoltà perché loro sanno giocare a calcio. Giocherà la formazione migliore. Ci sono 2-3 situazioni di ammoniti, ma non verranno esclusi tutti. Vicario gioca".

19:30

Italia-Israele, venduti 11.700 biglietti

La vendita si è conclusa alle 12: sono 11.700 i biglietti staccati di cui 1.300 per bambini e ragazzi nell'ambito delle attività di promozione della Figc nelle scuole calcio. La capienza del Bluenergy Stadium di Udine è di 25mila tifosi: la rappresentanza israeliana, confinata per ragioni di sicurezza in curva Sud, è di poche decine di persone. L'area dello stadio è blindata già da oggi: una zona rossa invalicabile che comprende anche i due hotel dove pernotteranno le squadre.

19:15

"Italia e Francia giocano in modo diverso ma l'approccio è simile"

Le parole del ct di Israele, Ran Ben Shimon, in conferenza stampa. "Italia e Francia giocano in modo diverso ma l'approccio è simile, a tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all'andata contro l'Italia. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutta la gara, non mi piace il 'garbage time'. Con noi ci sono i migliori ragazzi di Israele, siamo tranquilli, faremo tutto il possibile in campo. Stiamo preparando una partita contro una nazionale molto forte".

19:00

Rifinitura Italia a Coverciano, molti i ballottaggi

Questa mattina si è svolto l'ultimo allenamento della Nazionale a Coverciano in vista della gara con Israele. I ballottaggi riguardano tutti i reparti, dalla difesa (fra Buongiorno e Bastoni) alla corsia destra (fra Bellanova e Cambiaso) mentre Raspadori appare favorito per supportare Retegui nel 3-5-1-1. Possibile chance per Udogie, Fagioli, Pisilli e Daniel Maldini. Il ct comunque deciderà all'ultimo momento considerando l'importanza della partita e la voglia di tutto il clan azzurro di tornare al successo: per Spalletti sarebbe il decimo da quando guida l'Italia.

18:45

Spalletti: "A Udine sono cresciuto, mi emozionerò"

Il ct è intervenuto nel pomeriggio anche ai canali della Figc: "Israele? Bisogna essere pronti a quelle che sono le loro qualità, alternano due sistemi di gioco. Sono tecnici in mezzo al campo, il rischio di subire delle ripartenze è alto. A Udine ho tantissimi amici che saranno a vedere la partita. Sono stato benissimo a Udine, è stato un posto che mi ha cresciuto. È una città civilissima con gente perbene. Mi emozionerò".

18:30

Spalletti sul caso ultras: "Non devo chiarire niente"

Il tecnico azzurro alla Rai è tornato sulle sue dichiarazioni riguardo alle telefonate ultras-Inzaghi: "Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni".

18:15

Spalletti: "Tanti israeliani non vogliono la guerra"

Il ct ha già parlato oggi al Tg1: "Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire".

18:00

A che ora parla Spalletti

Spalletti è atteso in sala stampa per dare il via alla conferenza che inizierà alle 19:30.

Udine