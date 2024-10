Italia, con Retegui, Frattesi e Di Lorenzo si vola: avanti così

Il 13 dicembre, Zurigo ospiterà il sorteggio dei gironi di qualificazione ai mondiali 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Usa. Grazie alla netta vittoria su Israele, l'Italia ha consolidato il primato nel gruppo 2 Lega A di Nations League, ipotecando la prima fascia del sorteggio iridato. A norma di regolamento, le 12 teste di serie saranno le 8 qualificate ai quarti di finale della Nations League (prima e seconda dei rispettivi raggruppamenti) e le 4 con il miglior ranking Fifa di novembre, non ancora qualificate. Arrivando prima o seconda (le basterà un punto nelle prossime due partite), nell'urna svizzera l'Italia partirà in una posizione privilegiata. La prova di Udine, la quinta del nuovo cammino spallettiano dopo la cocente delusione all'Europeo, è stata tanto convincente quanto corroborante in chiave ultimi due impegni (Belgio-Italia, 14 novembre; Italia-Francia, 17 novembre). Retegui ha confernato di essere il più bel regalo che Mancini potesse fare all'Italia in tempi non sospetti: 6 gol in 16 partite (ma soltanto due giocate interamente) per il venticinquenne capocannoniere del campionato assieme a Thuram (7 reti nelle prime 7 giornate), un autentico tesoro che Luca Percassi e Tony D'Amico in agosto hanno recapitato a Gasperini, in meno di 72 ore dopo il grave infortunio di Scamacca. Il capocannoniere dell'Italia di Spalletti è, invece, Davide Frattesi, all'ottavo centro in 23 gare, per la terza volta di fila su assist del compagno interista Di Marco, autentico pilastro del nuovo corso spallettiano. Quanto lo sono anche Tonali, Calafiori e il ritrovato Di Lorenzo, due volte capitano azzurro: della Nazionale a Udine, perché Donarumma era in panchina e del Napoli, dove Conte lo ha letteralmente rigenerato, ripotandolo ai fasti dell'Europeo 2021 e del terzo, storico scudetto partenopeo. Con la quaterna friulana, sono salite a 11 le reti segnate dall'Italia in questa Nations League e a bersaglio sono andati 7 giocatori diversi. Gran bel segno, come l'ottimo esordio di Daniel Maldini, 23 anni compiuti il 1° ottobre scorso, proprio sullo stesso campo dove, il 20 gennaio 1985, all'età di 16 anni, debuttò papà Paolo, emozionato testimone in tribuna con la moglie Adriana, ventidue anni dopo l'ultima presenza in azzurro del leggendario capitano del Milan e dell'Italia. Daniel, figlio di Paolo e nipote di un altro mitico Maldini: Cesare, anche lui capitano del Millan e della Nazionale, scomparso otto anni fa, la cui ultima presenza in azzurro era datata 13 ottobre '63. Sessantun anni e un giorno dopo, il nipote Daniel ha esordito nel Club Italia. Tutto si tiene.