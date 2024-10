Spalletti testa di serie, Nunziata all'Europeo U21. È un autunno Azzurro Italia

Il 13 dicembre, a Zurigo, sede del sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026, l'Italia sarà testa di serie . Una posizione di privilegio per gli azzurri nell'urna svizzera, guadagnata con due turni d'anticipo sulla conclusione della Nations League, grazie al brillante cammino percorso nel gruppo 2 della Serie A e al successo della Spagna sulla Serbia . Nel frattempo, l'Italia ha guadagnato una posizione nel ranking Fifa, salendo al nono posto a scapito della Colombia.

Ranking Fifa

Questa la classifica aggiornata dopo i risultati maturati dalle Nazionali durante la sosta dei campionati.

Argentina – 1.884 punti

Francia – 1.860 punti

Spagna – 1.844 punti

Inghilterra – 1.808 punti

Brasile – 1.784 punti

Belgio – 1.761 punti

Portogallo – 1.753 punti

Olanda – 1.748 punti

Italia – 1.729 punti

Colombia – 1.724 punti

Benedetto 'autunno azzurro'

A conferma di quanto azzurro sia questo autunno, l'Under 21 di Carmine Nunziata si è brillantemente qualificata alla fase finale dell'Europeo di categoria (Slovacchia, 12-19 giugno 2025). Il pareggio con l'Irlanda, firmato Casadei, ha consentito al ct, vicecampione del mondo Under 20 nel 2023, di raccogliere i frutti del suo lavoro: 10 partite, 22 punti, 6 vittorie, 4 pareggi, 27 gol fatti, 4 subiti. Dove si dimostra quanto il calcio italiano sia ricco di talenti e il discorso vale anche per le Under 20, 19 e 17. L'importante è saperli valorizzare. Spalletti dopo la delusione tedesca ha cominciato a farlo; Nunziata lo fa da tempo. I risultati si vedono.