Frattesi e il cambio di ruolo: "Me ne volevo andare dall'allenamento..."

Davide Frattesi è il centrocampista italiano che ha segnato più gol nelle ultime stagioni. Bomber dell'Italia da quando Spalletti è ct con 7 reti (8 quelle in totale, in 23 presenze), mentre con la maglia dell'Inter ha segnato 9 volte in 54 partite. Una dote innata, quella di Frattesi, che non a caso nelle giovanili della Lazio giocava proprio da attaccante. “La trasformazione da attaccante a centrocampista non l’ho vissuta bene” ha dichiarato lo stesso giocatore in un'intervista a VivoAzzuroTV, ricordando il momento, non subito accolto positivamente: “Il mio allenatore era Daniele Franceschini e quando mi spostò a fare la mezzala ricordo che volevo andare via dagli allenamenti. Invece non smetterò mai di ringraziarlo”.