Francia, Mbappé non convocato: ufficiale. Non ci sarà contro l’Italia di Spalletti

Prima le indiscrezioni e poi l'ufficialità: Kylian Mbappé non è stato convocato da Didier Deschamps, il ct della Francia. Il capitano dei transalpini, stella del Real Madrid, salterà le due partite di Nations League contro Israele allo Stade de France il 14 novembre e contro l'Italia di Luciano Spalletti. Mbappé era assente nel raduno precedente, a ottobre, durante il quale i Bleus avevano sconfitto Israele (4-1) e poi Belgio (2-1). La sua assenza ha suscitato polemiche perché è rimasto a Madrid per tutelarsi dopo un infortunio muscolare alla coscia sinistra per poi giocare nella Liga due giorni dopo.