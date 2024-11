Convocazioni Italia, c’è una novità: Spalletti chiama Baldanzi

Torna Barella, quasi certamente verranno richiamati Meret e Gatti, Kean è in dubbio. Entra Baldanzi, la vera novità della tornata novembrina di Nations . Spalletti aveva fatto intuire l’interesse verso il numero 10 dell’Under 21, ex Empoli e ora di proprietà della Roma, già un mese fa. Nel nuovo progetto di Italia, indirizzato verso il 3-5-1-1, gli servono fantasisti . Oggi il commissario tecnico diramerà la lista dei 23 azzurri per le ultime due partite di Nations, giovedì 14 a Bruxelles contro il Belgio e domenica 17 a San Siro contro la Francia. Mancherà Mbappé, ecco la notizia clamorosa rimbalzata da Parigi. Un grande assente a Milano. Kylian si era reso disponibile, ma Deschamps lo ha escluso dalla lista dei convocati. «Scelta mia, meglio così» ha spiegato Didi. I Bleus, anche senza la stella del Real Madrid, restano temibili. Ci basta un punto per entrare tra le prime due e volare ai quarti di finale . Due sconfitte ci farebbero scivolare ai playout salvezza, ma non metterebbero a rischio il sorteggio per le qualificazioni mondiali: il 13 dicembre a Zurigo ci presenteremo da teste di serie. L’Italia, in caso di terzo posto nel girone di Nations, rientrerebbe tra le migliori quattro escluse per il ranking Fifa, ormai blindato.

Italia, Spalletti vuole chiudere la qualificazione

Spalletti punta a chiudere il discorso qualificazione in Belgio. Così trasformerebbe la partita contro la Francia in un’occasione per accelerare il futuro. Come ha fatto trapelare il coordinamento delle giovanili, venerdì (dopo il trasferimento degli azzurri da Bruxelles ad Appiano Gentile) potrebbero essere aggregati alcuni under 21. Sotto osservazione Casadei, Ruggeri, Comuzzo e Savona. Baldanzi spera di avere una chance. Sinora il ct ha impiegato Lorenzo Pellegrini a ridosso del centravanti e ha fatto debuttare Daniel Maldini a Udine. Recuperando Barella può avanzare Frattesi e in futuro valuterà Chiesa, ancora in ritardo e lontano dal ritmo della Premier, ha spiegato Slot, tecnico del Liverpool. Modeste chance per Zaccagni (l’ultima volta ha chiesto di non essere convocato), Rovella sembra chiuso da Ricci e Fagioli, Pisilli dovrebbe lasciare il posto a Barella. Se Kean (caviglia in disordine) non dovesse recuperare, confermato Lucca. Qualche possibilità per Politano come vice Cambiaso. Forse un difensore in meno e un attaccante in più per arrivare a 23. Dietro mancheranno Calafiori e Gabbia. Spalletti dovrebbe richiamare Gatti e riflette su Delprato, in evidenza con il Parma.