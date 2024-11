Italia, Spalletti: "L'obiettivo è dare continuità a quanto fatto finora". Rivivi la diretta

All'indomani del dodicesimo turno di Serie A, il ct Luciano Spalletti apre in conferenza stampa l'ultima sosta dedicata all' Italia in questo 2024, che chiude il percorso nella fase a gironi di Nations League . Giovedì 14 novembre, alle 20.45, gli azzurri saranno impegnati a Bruxelles contro il Belgio di Domenico Tedesco, mentre domenica 17 ospiteranno la Francia di Didier Deschamps a San Siro. Leggi tutte le dichiarazioni del commissario tecnico a tre giorni dalla sfida con i Diavoli Rossi.

Qualificazioni Mondiali: Italia testa di serie

Il 13 dicembre, a Zurigo, sede del sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026, l'Italia sarà testa di serie. Una posizione di privilegio per gli azzurri nell'urna svizzera, guadagnata con due turni d'anticipo sulla conclusione della Nations League, grazie al brillante cammino percorso nel gruppo 2 della Serie A e al successo della Spagna sulla Serbia. Nel frattempo, l'Italia ha guadagnato una posizione nel ranking Fifa, salendo al nono posto a scapito della Colombia. LEGGI QUI

Spalletti: "Attenti a non far diventare i ragazzi presuntuosi"

"Comuzzo come Vierchwood? E' un po' come il discorso iniziale. Dobbiamo stare attenti a non far diventare i ragazzi presuntuosi. Anche noi dovremmo fare attenzione. Comuzzo ha cominciato ora. Può somigliargli, nel nome sicuramente. Gli auguro di fare le stesse cose, ma godiamoci ciò che ha fatto finora".

Spalletti: "Non abbiamo cambiato tanto"

"Non ho cambiato tanto. Per ora stiamo facendo dei ragionamenti coerenti. I ragazzi che sono qui se lo meritano, vogliamo scoprire fino a quanto sono forti. Comuzzo gioca nella Fiorentina in cima alla classifica, Savona titolare nella Juventus. Non sono esperimenti nostri, vogliamo usare anche noi la qualità che hanno mostrato. Conosciamo elementi in più. Abbiamo deciso di portarne non più di 23, perchè ho visto che in 26, 28 lascia strascichi che non voglio creare nella testa. Lo zoccolo della squadra si vede quale è"

"La Nazionale è in ottima salute"

"Quando ho accettato di fare il commissario tecnico dell'Italia è perchè credevo di trovare trenta calciatori fortissimi dai quali selezionarne ventitré. Io per l'Europeo non ho messo i ragazzi nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Ora abbiamo trovato qualche soluzione. Io sono molto fiducioso. Il calcio italiano sta migliorando, dando sbocco a più giovani, e dobbiamo dargli spazio. Ora ne giocano diversi di giovani. L'under-21 è forte. L'under-19 sarà la Nazionale del futuro. Siamo in un'ottima salute"

Spalletti: "Ambra Sabatini un esempio"

Spalletti si alza ad applaudire la campionessa paralimpica Ambra Sabatini: "Da una come lei c'è da apprendere tutto. Basta conoscere la sua storia. La determinazione caratteriale di ribaltare ciò che succede. Il mondo può metterti davanti delle cose da cui non puoi difenderti. Ma su come starci lo decidi tu. E lei ha deciso di essere una campionessa. Le facciamo i complimenti, facciamo il tifo per lei".

Spalletti sui sostituti di Calafiori e Rovella

L'Italia senza Ricci e Calafiori: "Bastoni quando gioca nell'Inter dimostra di essere un attaccante aggiunto, come fa Calafiori in Nazionale. Di Buongiorno ieri sera ho apprezzato la sua forza contro Thuram e Lautaro. Sono tranquillissimo. Buongiorno grande difensore, Bastoni sa impostare benissimo. Gatti è in crescita: gli abbiamo messo in dubbio la costruzione, ora la fa benissimo, entra con la palla. Siamo tranquilli. Ora vengono due calciatori a fare i mediani: Rovella e Locatelli. Stanno facendo benissimo entrambi. Locatelli non l'ho portato in precedenza perchè non gli vedevo fare alcune cose, ora l'ho visto e lo porto. Rovella per quanto sta facendo ha meritato la convocazione. Facciamoli giocare con fiducia".

Spalletti: "Bisogna rifare gli stadi!"

"Il calcio può far vedere di essere sensibili riguardo ciò che ci gira attorno. Fin quando si può sostenere, aiutare in qualsiasi modo i bisognosi. Mai essere superficiali, dobbiamo dimostrare che il bene che gira attorno al calcio sia messo in mano a persone serie, non a bambini viziati che poi allontanano la passione. Questo è uno sport molto serio, potremmo usarlo per altri fini, e ciò porta che dobbiamo rifare gli stadi. Bisogna rifare gli stadi! Non si possono vedere certi stadi. All'estero in Champions si vedono stadi bellissimi, noi siamo indietro. Dobbiamo metterci al passo con gli altri sia per calcio giocato che per infrastrutture. Il calcio è un viatico fondamentale per avere altre aperture di qualsiasi genere. Può far nascere degli sbocchi per situazioni esterne".

Spalletti. "Promisi che avrei abbassato l'età media"

"Dopo la sconfitta con la Svizzera mi chiedeste cosa avrei fatto. Risposi che avrei chiamato i giovani. Ho abbassato l'età della Nazionale. Decidendo di rimanere qualche idea avrei dovuto portarla avanti, altre cambiarle. Ora sono tutti molto stimolati, tutti vogliosi di far vedere le proprie qualità. Nessuno accetta che il livello del calcio italiano sia quello descritto, vogliono evidenziarlo bene il reale valore. Dobbiamo essere bravi a sostenerli"

Spalletti: "Kean, crescita rapida, come la Nazionale"

"Kean assomiglia a ciò che è successo al nostro gruppo. Ha avuto una crescita veloce, evidenziando la convinzione di avere delle qualità. E' veramente forte il messaggio che manda quando gioca. Ieri ha fatto un doppio movimento prima di buttarsi in taglio che è un qualcosa di importante per chi fa il suo ruolo. Nelle ultime scelte abbiamo deciso di dare più forza a chi aveva meno presenze, c'era bisogno di farli crescere in termini di autostima, e hanno saputo far vedere di sapersi prendere per mano. Savona? Sono curioso di conoscerlo. Emergente, titolare nella Juventus, sa spingere, intercambiabile con Di Lorenzo. Lo guardiamo e conosciamo uno in più dalle grandi doti calcistiche e umane".

"Mi dispiace per la Roma, ma la squadra può risalire"

"A me dispiace. Ci sono stato diverso tempo, e ovunque sono stato mi innamoro di tante cose. Alla Roma ho dato tutto me stesso. Trovo riduttivo parlare in maniera troppo facile di ciò che sta succedendo. Preferisco non fare ulteriore casino e stare buono. Ma penso che abbiano la squadra per riemergere"

Spalletti su Comuzzo

Spalletti ha risposto di Comuzzo: "Comuzzo ha una grande qualità: l'attenzione. Fisico e attento. Forte nel difendere, bravo a impostare. Traspare questa personalità nonostante la giovane età. Ci fa piacere avere ragazzi che si mettono in mostra. E' talentuoso, e talentuoso è un difensore che fa giocare sporco chi ha davanti. Non sopprimiamo i talenti"

Spalletti: "Retegui e Kean possono giocare insieme"

Spalletti ha parlato di Retegui e Kean: "Possono giocare insieme. Kean molte volte ha fatto la punta esterna, è un giocatore di gamba, da scorribande, si lancia nello spazio da solo, creando problemi con forza, fisicità e pericolosità. Fa reparto da solo. Retegui è un giocatore da area di rigore. Bravissimo nella finalizzazione, nel tirare in porta con le spalle girate. Kean sta iniziando ora a fare vedere questo: la tripletta segnata ieri dimostra che è completo. Retegui prima punta e Kean a girargli attorno. Kean ha un problemino da gestire, ma non è peggiorato. Per due giorni stiamo attenti al recupero di chi ha giocato ieri, quindi li metteremo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio".

Spalletti sulle prossime due partite

"La squadra non deve pensare che sia facile fare un punto nelle prossime due partite. Il Belgio ha alcuni dei migliori giocatori a livello europeo, quindi la Francia, dove credono alcuni che solo due giocatori dei nostri possano giocare lì. Chi pensa che sia facile fare un punto ha sbagliato a non darsi malato. Non ci devono essere presuntuosi. Abbiamo un gruppo perfetto"

"Ricci va a casa, arriva Locatelli"

Ricci andrà a casa, come riportato da Spalletti: "Ci sono dei dati che si chiamano "indici di pericolosità", che racchiudono ciò che accade in una partita. Questi danno indicazione su ciò che lei ha detto. Che abbiamo creato più delle avversarie incontrate è vero, siamo stati al limite dell'aria avversaria molto di più degli altri. Le riaggressioni e la conquista della seconda palla sono dati triplicati rispetto a quelli registrati nell'Europeo. Ricci? Va a casa. Abbiamo iniziato un rapporto con le società: se un giocatore è a rischio infortunio non lo rischiamo. Probabilmente per la prima partita sarebbe stato difficilissimo portarlo. E' a rischio. Verrà Locatelli"

Spalletti: "Il raduno della continuità"

"Questo è il raduno del seguito, dobbiamo dare continuità a quanto mostrato finora. Qui abbiamo poco tempo, dobbiamo mettere in evidenza la sintesi di tutto. Abbiamo mostrato quanto vissuto nell'Europeo e quanto in Nations League. Un cambiamento dipeso soprattutto dai giocatori. Buffon ha detto ai ragazzi che una delle qualità importanti viste è che hanno ripreso consapevolezza della propria forza. Ora i ragazzi sono tranquilli, sono diventati una squadra. Siamo contenti di avere degli indisciplinati perfetti. Non hanno atteggiamento scolastico, ma ognuno prende qualcosa nel momento in cui deve andare in scena"

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Spalletti: "Ho fatti i complimenti ai giocatori: stanno evidenziando un bel calcio, c'è una competitività che fa bene a tutti, perchè da stimoli di crescita. Si vedono bellissime partite da un punto di vista agonistico, come ieri sera Inter-Napoli. Squadre di livello inferiore che danno filo da torcere a quelle più attrezzate. Qui c'è la possibilità di crescere come movimento, possiamo prendere più giocatori. I due bomber (Retegui e Kean) siamo felici di vederli in cima alla classifica. Ho scherzato con Comuzzo su Kean, ora Moise è in una condizione bellissima. Ha delle qualità evidenti e qualche piccola ciriticità. Ma noi siamo felicissimi".

Francia, contro l'Italia non ci sarà Mbappé

Kylian Mbappé non è stato convocato da Didier Deschamps, il ct della Francia. Il capitano dei transalpini, stella del Real Madrid, salterà le due partite di Nations League contro Israele allo Stade de France il 14 novembre e contro l'Italia di Luciano Spalletti. Mbappé era assente nel raduno precedente, a ottobre, durante il quale i Bleus avevano sconfitto Israele (4-1) e poi Belgio (2-1).

I convocati di Spalletti

Sono ventitré gli uomini scelti da Luciano Spalletti per il doppio impegno di Nations League. Tre i calciatori all'esordio. QUI L'ELENCO COMPLETO

A breve la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Nel primo giorno di ritiro degli Azzurri, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alle 14:30 dall'Aula Magna di Coverciano

