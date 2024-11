Italia, Ricci non ce la fa: Spalletti richiama Locatelli in Nazionale

Samuele Ricci ha rimediato un'infortunio alla caviglia in uno scontro di gioco con il bianconero Federico Gatti nel derby della Mole di sabato scorso. Nulla di grave, ma Spalletti ha precisato in conferenza il motivo per cui preferisce non rischiarlo. Al posto del centrocampista granata, il ct ha annunciato che lo juventino Manuel Locatelli tornerà a vestire la maglia Azzurra, assente durante l'ultimo Europeo in Germania. Giovedì e domenica prossima, l'Italia disputerà due gare contro Belgio e Francia valide per la quinta e sesta giornata del Gruppo 2 di Uefa Nations League.