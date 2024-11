Rovella: "Spalletti uno dei migliori allenatore italiani. Ho due idoli..."

Le parole di Rovella

Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani, essere chiamato da lui è motivo d'orgoglio e spero di ripagarlo in campo. Modric è sempre stato il mio idolo, ma mi piaceva molto anche Marchisio. Saper far tutto è importante nel calcio moderno, mi ritengo un giocatore di personalità pur avendo solo 22 anni. Devo però migliorare sotto l'aspetto fisico, ci sto lavorando tanto. Contro la Francia a Milano? A San Siro ci sono cresciuto, rappresenta tanto per me. I miei genitori abitavano a cinque minuti di distanza dallo stadio, dopo il debutto in Serie A andai a piedi dal Meazza a casa loro".