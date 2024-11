Spalletti e Cambiaso diretta prima di Belgio-Italia: conferenza stampa LIVE

Alla vigilia di Belgio-Italia , il ct Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso hanno presentato in conferenza stampa il prossimo impegno degli azzurri in Nations League . Per Donnarumma e compagni, l'opportunità di chiudere il discorso qualificazione con un turno d'anticipo, a pochi giorni dalla super sfida con la Francia di Didier Deschamps, in programma a San Siro domenica 17 novembre. Leggi tutte le dichiarazioni del commissario tecnico e dell'esterno della Juve su Il Corriere dello Sport - Stadio .

21:05

20:20

Nations League, le combinazioni in caso di qualificazione

Il prossimo 22 novembre, a Nyon, andrà in scena un sorteggio aperto che stabilirà gli accoppiamenti per le semifinali oltre alla squadra di casa per le due finali. Ne faranno parte le prime due classificate dei quattro gironi della Lega A: se arrivasse prima nel gruppo 2, l'Italia affronterà una delle seconde degli altri tre gironi. Qualora terminasse al secondo posto, dovrà sfidare una delle altre tre prime classificate. I quarti di finale si svolgeranno su gare di andata e ritorno: il doppio confronto si consumerà giovedì 20 (andata) e martedì 25 marzo 2025 (ritorno). La fase finale, invece, si disputerà a giugno con le semifinali, la finale per il 3° posto e la finalissima.

20:05

Nations League, l'Italia si qualifica se...

All'Italia di Luciano Spalletti basta un punto per accedere ai quarti di finale della UEFA Nations League, in programma giovedì 20 (andata) e martedì 25 marzo 2025 (ritorno). Qualora arrivasse un risultato positivo a Bruxelles, domenica gli azzurri si giocherebbero il primo posto del raggruppamento contro la Francia di Didier Deschamps.

19:55

Belgio-Italia, Donnarumma e Barella titolari

Capitan Donnarumma e Nicolò Barella partiranno dal primo minuto contro il Belgio di Domenico Tedesco. A rivelarlo, è stato lo stesso Spalletti nella conferenza stampa della vigilia, andata in scena pochi minuti fa a Bruxelles. Il portiere azzurro è in diffida, mentre il centrocampista dell'Inter torna a vestire la maglia dell'Italia dopo l'infortunio di ottobre.

19:51

Finisce qui la conferenza stampa di Spalletti e Cambiaso

Si chiude la conferenza stampa del ct Spalletti e di Andrea Cambiaso.

19:47

Spalletti in conferenza: "Barella più trequartista, Frattesi mezzala"

Spalletti e il tema trequartista, alle spalle di Retegui: "Secondo me, per quello che chiedo io al trequartista, è più trequartista Barella e più mezzala Frattesi, per quelle che sono le richieste. Sicuramente, Frattesi è bravissimo ad inserirsi, per il numero di gol che ha fatto e per quella che è una sua qualità. Poi, se vuoi qualcuno che venga a fare il doppio mediano, è lunga la strada per tornare e arrivare là, quindi a quel punto meglio tenere Frattesi da incursore".

19:46

Cambiaso: "Ruolo? Cerco di rendermi utile"

"Non ho un ruolo preferito dove giocare, - ha detto Cambiaso - cerco solo di rendermi utile alla squadra. È chiaro che se gioco a sinistra, gioco un po' più sul binario, mentre se parto da destra tendo ad accentrarmi un po' di più, ma quello dipende dalle caratteristiche".

19:44

Spalletti in conferenza: "Il mio comportamento non era stato corretto"

Spalletti, poi, ha ammesso: "Probabilmente il mio comportamento non era stato corretto per quella che era la possibilità di qualità che avevo a disposizione, sia nelle scelte degli elementi che nella tipologia di gestione che avevo fatto. Poi ci mettono del loro i ragazzi. Ora ci sono comportamenti diversi, le posizioni fisse in campo sono poche. È sempre più difficile essere squadra e far vedere le loro qualità, loro lo sanno far bene".

19:43

Spalletti in conferenza: "Abbiamo la possibilità di essere più chiari possibile"

Spalletti sulle scelte: "Abbiamo la possibilità di essere più chiari possibile, di andare a scegliere dei giocatori che abbiano motivazioni eccezionali, che ci sia la volontà di ricevere un grande piacere da quello che è il vestire questa maglia a prescindere se si va in campo o meno. Ho cercato di fare scelte corrette in base alle mie esperienze e conoscenze".

19:40

Spalletti: "Vogliamo giocare bene al calcio"

"Vogliamo giocare bene a calcio - ha sottolineato Spalletti - Quello che è il nostro obiettivo è voler giocare a calcio e attraverso il gioco riesca a portare a casa i risultati. Da quando ho cominciato che ho questa idea, ora che ho fatto questo lavoro per 30 anni mi si è rafforzata: bisogna giocare bene a calcio e attraverso il gioco si va a divertire e si riceve da coloro che si divertono ancora più voglia".

19:37

Spalletti in conferenza: "Locatelli ragazzo serio"

Spalletti ha poi proseguito: "Locatelli è un ragazzo serio, professionista eccezionale, quando l'ho chiamato gli brillavano gli occhi e sono risposte importantissimi perché vogliono far bene e sono attaccati a questa maglia. Non l'ho chiamato prima perché vedo delle cose che prima non vedevo, non so se è dipeso solo da lui o anche dal suo allenatore che reputo molto bravo. Essere qualitativi fa la differenza".

19:36

Spalletti in conferenza: "Rovella e Locatelli stanno facendo un calcio interessante"

"Stiamo attenti a chi fa bene, - ha precisato Spalletti - sia Rovella che Locatelli stanno facendo un calcio davvero interessante. La loro caratteristica è quella di essere bravi nel riconquistare palla, sono stati bravi a crescere anche sotto altri aspetti. Quando si dice che manca il talento un po' è vero, ma se riusciamo a diluirlo per tutti gli altri calciatori diventa meglio".

19:29

Spalletti in conferenza: "Lukaku? Bisogna farci attenzione"

Che partita aspettarsi dal Belgio, secondo Spalletti: "Per sfruttare le caratteristiche di Lukaku, cercheranno di metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, con cross dal fondo o con palle addosso, creando lo scarico. Ogni palla diventa giocabile con lui, quindi sarà fondamentale avere le preventive su di lui, perché sarà la parte più difficile per noi, soprattutto quando attaccheremo. Bisogna farci attenzione".

19:27

Cambiaso in conferenza: "Le mie abilità in costante evoluzione"

Tocca anche ad Andrea Cambiaso: "Stare nel vivo del gioco? Questa mia abilità la sto migliorando nel corso del tempo, ma credo sia in costante evoluzione, nel senso che devo migliorare ogni aspetto del mio gioco. Tutti i calciatori dovranno fare più cose in campo, il calcio va in questa direzione, come ha detto più volte il mister".

19:26

Spalletti in conferenza: "Il Belgio ha tantissimi campioni"

Spalletti sugli avversari di domani: "Il Belgio ha tantissimi campioni tra cui scegliere e che giocano in club importanti. Non importa se manca qualcuno, sarà sempre fortissima. Lukaku è un calciatore particolarmente forte e sarà un'insidia da cui difenderci in maniera corretta. Dobbiamo abituarci a giocare contro calciatori top e avere lo stesso atteggiamento".

19:22

Spalletti in conferenza: "Cambiare la mentalità potrebbe essere pericoloso"

Sulla partita, Spalletti ha aggiunto: "Cambiare la mentalità dei giocatori potrebbe essere pericoloso. Si cercherà di riproporre quanto fatto in questa edizione della Nations League, ce la metteremo tutta per avere lo stesso atteggiamento, che è stato perfetto in queste prime partite".

19:19

Spalletti in conferenza: "Domani gioca Donnarumma"

"Domani gioca Donnarumma - ha annunciato Spalletti -. Bisogna fidarsi dei nostri calciatori. Sapere che, anche in un momento in cui può succedere qualcosa, possano comportarsi in maniera corretta dentro le tensioni".

19:18

Spalletti in conferenza: "Barella trequartista? Sarà in campo"

Spalletti è poi passato al campo: "L'assenza di Pellegrini? In quella zona di campo, sulla trequarti, abbiamo bisogno di un giocatore che sappia essere al servizio della squadra, in grado di sapersi scambiare con gli altri, con attitudini offensive. Barella ha tutto questo, abbiamo anche altri giocatori che sanno fare questo ruolo qui. Barella lo aspettavamo e probabilmente sarà in campo".

19:16

Spalletti in conferenza: "Heysel? Mi ricordo tutto benissimo"

"Mi ricordo tutto benissimo - ha detto Spalletti, riferendosi alla tragedia dell'Heysel -. Fummo segnati tutti da questa tragedia ed è un ricordo vivo, in tutti coloro che hanno vissuto quei momenti e quella giornata. Non bisogna dimenticare proprio per fare in modo che non accadono più tragedie del genere".

19:13

Spalletti in conferenza: "La tragedia dell'Heysel deve rimanere nella testa di tutti"

Il ricordo di Spalletti dopo la commemorazione delle vittime dell'Heysel: "Deve rimanere nella memoria di tutti questa storia, lo dobbiamo per rispetto a tutte le persone che sono mancate e alle loro famiglie. Lo dobbiamo ricordare affinché non accada più. Il calcio è fatto di cose belle, ci sono momenti tristi come questi che non devono risuccedere. Lo stadio è un luogo per divertirsi e amare uno sport caro a tante persone".

19:13

Cambiaso in conferenza: "Heysel momento molto toccante"

Cambiaso ha aperto così la conferenza stampa: "Heysel, momento molto toccante. Cercheremo di onorare al meglio questa tragedia e questo stadio, anche se nessuno di noi era nato. Sappiamo tutti cosa è successo, una tragedia che ha segnato il mondo del calcio".

19:12

Inizia la conferenza stampa di Spalletti e Cambiaso

Via alla conferenza stampa, live da Bruxelles.

19:07

Belgio-Italia, l'omaggio alle vittime dell'Heysel

L'omaggio degli azzurri alle vittime dell'Heysel, dopo l'arrivo allo stadio "Re Baldovino". GUARDA LE IMMAGINI DA BRUXELLES

19:02

Nations League, la classifica del girone dell'Italia

Italia in testa al raggruppamento della UEFA Nations League, davanti alla Francia di Deschamps. LA CLASSIFICA

18:57

Belgio-Italia, a breve la conferenza di Spalletti e Cambiaso

Fra pochi minuti, Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso saranno protagonisti della consueta conferenza pre gara, alla vigilia di Belgio-Italia.

18:52

Belgio-Italia, la Nazionale è arrivata allo stadio Re Baldovino

Una volta atterrata a Bruxelles, la Nazionale italiana si è recata immediatamente allo stadio "Re Baldovino" per commemorare la tragedia dell'Heysel. In testa alla delegazione azzurra, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Capodelegazione Gianluigi Buffon, accompagnati dalla squadra di Luciano Spalletti. Osservato un minuto di raccoglimento.

18:50

Spalletti: "Obiettivo continuità"

Centrare i quarti di finale di Nations League dando continuità a quanto di buono fatto nei mesi di settembre e ottobre: l'obiettivo dell'Italia di Luciano Spalletti.

18:43

Belgio-Italia allo stadio Re Baldovino: la targa che commemora la strage dell'Heysel

Belgio-Italia non si giocherà in uno stadio qualsiasi. La sfida di Nations League andrà in scena nell'impianto sportivo che vide consumarsi la tragedia dell'Heysel il 29 maggio 1985, in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Juventus. Morirono 39 persone. Questa la targa commemorativa esposta all'esterno dello stadio "Re Baldovino" di Bruxelles.