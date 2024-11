Nations League, l'Italia si qualifica se... : tutte le combinazioni

Manca poco all'Italia di Spalletti per approdare ai quarti di finale della Nations League 2024 , ma dal match di questa sera con il Belgio ed il prossimo con la Francia dovrà arrivare quell'ultimo passo necessario a coronare un girone dominato.

L'Italia si qualifica se...

Gli Azzurri sono al comando del gruppo 2 a quota 10 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla Francia. Dunque per l'aritmetica mancherebbe solamente un punto, che potrebbe arrivare già questa sera a Bruxelles. Nel caso di malaugurata sconfitta con il Belgio, la qualificazione andrebbe agguantata domenica, 17 novembre, contro i transalpini, in un match che potrebbe anche rivelarsi solamente uno spareggio per il primo posto.