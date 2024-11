Dimenticato l'Europeo, anche in Belgio ha vinto un'altra Italia

Sì, l'Italia è rinata davvero. Quattro mesi e mezzo dopo il disastro all'Europeo, Spalletti ha ricostruito una Nazionale degna di questo nome. Battendo il Belgio grazie al primo gol azzurro di Tonali, che non andava bersaglio da quattordici mesi, la Squadra si è qualificata ai quarti di finale della Nations League. Domenica sera a San Siro, per vincere il girone può bastarle il pari contro la Francia, fermata a Parigi da Israele. Il bilancio del ct nella prima fase del torneo è decisamente corroborante in vista del futuro nella competizione e, soprattutto, in chiave qualificazione al prossimo Mondiale: 4 vittorie (di cui una in casa della Francia vicecampione del mondo e l'altra in Belgio, sesto nel ranking Fifa, dove l'Italia è attualmente nona), un pareggio, 12 gol fatti e 5 subiti, una chiara identità di gioco, il brillante esordio di Rovella a Bruxelles, la conferma della saracinesca Donnarumma, alla settantesima presenza e ora alla pari con Mazzola. Ancora: un centrocampo tra i più forti in campo internazionale, con il ritorno di Barella, la verve di Frattesi, la leadership di Tonali, il rilancio di Locatelli e, in attacco, la certezza di avere ritrovato centravanti veri. Retegui e Kean non hanno segnato nello stadio Re Baldovino, eppure, fra Atalanta (11) e Nazionale (2) il primo ha già firmato 13 gol in questo scorcio di stagione; il secondo è rinato nella Fiorentina: 8 reti in campionato e 3 in Conference League. A Bruxelles, il primo tempo è stato ottimo,la ripresa meno brillante, anche perché gli uomini di Tedesco hanno impresso un gran ritmo alla partita, sfiorando il pareggio. Ma l'Italia ha lottato, ha dimostrato di essere una squadra tosta, ha sofferto, è stata anche fortunata sul palo colpito da Faes, però, si sa, la fortuna aiuta gli audaci e la Nazionale se l'è meritata. Niente a che vedere con la squadra abborracciata, confusa e confusionaria, che in Germania aveva belato calcio ed era stata sbattuta fuori, al capolinea di una disastrosa avventura. Questa è tutta un'altra Nazionale e lo confermano anche le parole di Spalletti: "Ho detto 500 volte che siamo l'Italia e si potevano trovare facilmente 30 giocatori da portare all'Europeo per metterli in campo. Tutto vero, però bisognava anche trovare le condizioni per giocare da squadra: questi ragazzi sono forti. Ora, grazie al lavoro, ci siamo riusciti". È tutto vero. Finalmente.