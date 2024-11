Spalletti prima di Italia-Francia: "Ecco chi è il nostro Sinner". La conferenza

15:35

Termina qui la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Italia-Francia: appuntamento domani sera a San Siro per la super sfida che deciderà la testa del girone di Nations League.

15:33

Spalletti e dimenticare la Svizzera

"Come dimenticare la Svizzera? Quella sconfitta non me la fa dimenticare niente e nessuno, neanche una qualificazione al Mondiale. Per certi versi fa bene anche portartela un po' dietro, bisogna ricordarsi che se non fai le cose per bene la sassata è sempre dietro l'angolo".

15:30

Spalletti: "Ecco chi è il Sinner della Nazionale"

"Chi può essere il nostro Sinner? È bene non fare mai paragoni, un calciatore che va oltre questa normalità di palleggio... Maldini mi dà l'impressione di avere il colpo facile, l'eleganza, la sostanza di poter creare qualcosa di super facile ed esclusivo".

15:27

Spalletti su Kean

"Kean? È possibile che sia della partita, perchè è in grandissima condizione ed è uno bravo a fare da boa e fare reparto da solo. Ha queste qualità, mi è sembrato che era subentrato bene con il Belgio. Penso più o meno di mantenere il telaio della partita precedente".

15:25

Spalletti sulla formazione

"Penso sempre allo stesso modo, a volte anche nel nostro campionato ci sono tante partite, però l'affaticamento è spesso mentale, questi ragazzi sono delle macchine, ormai hanno dei muscoli... Quando c'è una squadra che ha molti infortunati è sempre la squadra che ha difficoltà, che ha la pressione e la ruggine dei mancati risultati. La conclusione è che sono convinto che vedremo una palla che viaggia e che va forte".

15:20

Spalletti: "Ecco cosa è cambiato"

"A me fa piacere usare le mie parole per quelli che devono correre e pedalare per me, oltre che per quelli che entrano dalla panchina e per quelli che non sono entrati in campo. In questo momento la cosa più importante della vittoria, è far capire che siamo attaccati alla maglia, fa sentire il nostro impegno per la Nazionale. Quando ci mettiamo queste cose dentro una partita, spesso il risultato è una conseguenza".

15:18

Spalletti e il paragone con il Brasile

"Italia come il Brasile? Ci piacerebbe avere le loro capacità in fase di possesso, in qualche cosa stiamo facendo vedere di essere sulla strada buona".

15:15

Spalletti: "Svizzera unica partita sbagliata"

"Non so quale sia il mio bilancio, si è sicuramente sbagliato una partita, quella contro la Svizzera. Ed è quello che mi porto dietro e a cui faccio riferimento. Mi reputo molto responsabile di quella sconfitta. Dopo abbiamo cercato di fare cose differenti e per il momento qualcosa l'abbiamo fatto in modo corretto. C'è stato un fallimento solo in quella partita, anche se non vanno dimenticate le squadre fortissime che abbiamo affrontato".

15:07

Spalletti su Italia-Francia

"Sapere che lo stadio sarà pieno, sapere che abbiamo avuto 7 milioni di spettatori anche se eravamo in concomitanza con un fuoriclasse come Sinner. Sono numeri che ci impongono impegno e serietà maniacale che dobbiamo far vedere in partita. Domani sarà così perché alla Francia verrà facile voler vincere la partita, noi potremmo fare qualche riflessione in più ma non dobbiamo farlo. Sono sicuro che andremo a fare la partita che meritano le persone che ci vogliono bene e che verranno a vederci".

15:05

Spalletti sul centrocampo

"Per giocare bene la partita devi avere giocatori che la sanno interpretare e i centrocampisti hanno qualcosa in più su questo. Bisogna saper intuire gli spazi che si creano grazie a questi nuovi modi di stare in campo. Quando vedo le grandi squadre come Real, City o Barcellona, vedo che loro fanno sempre bene le cose normali in modo ripetuto. C'è anche la grande giocata del campione, ma è difficile che sbaglino un passaggio. Noi dobbiamo acchiappare quella cosa lì con la scelta che abbiamo fatto a centrocampo".

14:55

Spalletti su Gigi Riva

"Domani il ricordo di Gigi Riva? Può essere un simbolo a cui possiamo attaccarci tutti. Lui con le poche parole accompagnava poi i fatti sul campo. Rombo di Tuono è il soprannome perfetto perché faceva rumore il suo silenzio, quando c'era da giocare tirava quelle cannonate che facevan parlare di lui. Dobbiamo essere una squadra che fa vedere qualità senza chiacchierare troppo"

14:51

14:46

Donnarumma: "Cosa mi aspetto da San Siro"

"Da San Siro mi aspetto una bella reazione, quando si indossa la maglia della Nazionale siamo tutti italiani, tutti uniti. Mi aspetto una grande atmosfera per tutta la squadra, sarà una serata speciale per tutti".

14:45

Donnarumma: "Prima eravamo divisi"

"Perché dico che ora ci divertiamo? Sono arrivati giocatori giovani che hanno voglia di lavorare e divertirsi insieme, ora facciamo molto gruppo, prima eravamo un po' divisi, era sicuramente anche colpa nostra e i risultati non aiutano. Vedo in questo gruppo qualcosa di speciale e possiamo fare molto in futuro".

14:44

Donnarumma sulla Francia

"Buffon disse che bisognava cambiare la mentalità dei giocatori italiani e andare di più a giocare all'estero? Per quanto riguarda la mia esperienza, andare a giocare all'estero ti cambia un po' la mentalità. Ci sono cose differenti in tutto, sia in campo che fuori. Giocando in Italia prepari più tattica, mentre all'estero giochi più a viso aperto. Poi esci dalla tua comfort zone e sicuramente ti fa crescere molto prima".

14:42

Donnarumma su San Siro

"Milan? Tornare a San Siro è sempre speciale, ho tantissimi ricordi, tifosi stupendi che ti fanno sentire calore ogni partita, quando entri senti un'atmosfera talmente diversa... Ti dà un'energia diversa. Domani ci sarà un'atmosfera incredibile. Come dirò alla squadra, è anche merito nostro che siamo riusciti a dare emozioni agli italiani, dobbiamo essere orgogliosi. A fine partita ci stringeremo in un grande abbraccio".

14:40

Donnarumma e le differenze con Euro 2024

"All'Europeo a fine partita tornavo in hotel e pensavo che eravamo una squadra che faceva fatica a palleggiare, quando gli avversari attaccavano sembrava sempre che ci potessero fare gol. Ora invece fanno fatica, abbiamo la cattiveria giusta che è la specialità dell'Italia, non prendere gol e restare compatti. Poi gol si può prendere quando affronti avversari forti ma è uno step in più che abbiamo fatto. Si vede la voglia di aggredire e difendere tutti insieme".

14:54

14:38

Donnarumma sulla frase di Spalletti

"La frase del ct sul talento? Mi è servita, mi ha dato una grande mano. Non solo io ma tanti giovani qui hanno grande talento. Ora posso dargli una mano anche io, bisogna allenare questo talento. Il lavoro è poi la cosa più importante".

14:37

Donnarumma su Mbappé e Barcola

"Mbappé? Sarà un'assenza importante, ci poteva dare fastidio ma ci sono altri giocatori come Barcola, hanno tantissima qualità e talento incredibile".

14:35

Donnarumma: "Cosa mi aspetto dalla Francia"

"Francia? Avrà molte assenze e sarà arrabbiata per l'ultimo risultato, c'è da preparare bene la partita ma oggi metteremo a posto le ultime situazioni. Loro saranno aggressivi e avranno voglia di rifarsi, li conosco e dovremo stare attenti".

14:34

Donnarumma su Italia-Francia

"Il difficile è continuare con le prestazioni, il nostro obiettivo è migliorare e continuare a divertirci e far divertire. Il gruppo è sano, sto rivedendo lo spirito di Euro2020. Sono tutti ragazzi giovani che vogliono dimostrare, indossare questa maglia è speciale e ti fa dare il 300%. L'importante è la maglia sudata e non posso dire niente ai ragazzi su questo. Domani dovremo fare una grande partita e portarla a casa".

14:27

14:20

Meazza tutto esaurito per Italia-Francia

Annunciato il tutto esaurito al Meazza domenica sera per Italia-Francia, ultimo impegno degli azzurri nel girone di Nations League. Sono 68.000 i biglietti emessi per la sfida con i Bleus che, con entrambe le squadre già qualificate ai quarti di finale, metterà in palio il primo posto del girone.

14:10

Chi arbitra Italia-Francia

Per arbitrare Italia-Francia, l’Uefa ha designato Slavko Vincic. Cinque i precedenti con il fischietto sloveno in campo a dirgere gli azzurri: 3 vittorie e 2 sconfitte. L'ultima, contro la Spagna a Euro 2024 lo scorso giugno.

14:00

Italia, sei azzurri diffidati a rischio squalifica

Pendono sei diffide sugli azzurri nell’ultima giornata del girone di Nations. Bastoni, ammonito a Bruxelles, si è aggiunto all’elenco che comprendeva Donnarumma, Retegui, Cambiaso, Gatti e Pisilli. Un eventuale cartellino giallo domani sera a San Siro costerebbe ai diffidati un turno di squalifica da scontare a marzo nei quarti di finale. Stesso discorso per un eventuale rosso. Per le Final Four di inizio giugno, invece, verranno azzerate e cancellate le diffide.

13:55

Italia, le probabili scelte di Spalletti per la Francia

Rispetto alla partita vinta contro il Belgio, sono ipotizzabili quattro o cinque cambi. Gatti, Locatelli, Raspadori e Kean dovrebbero essere tra i titolari contro la Francia.

13:45

Spalletti, quando parla in conferenza stampa

Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Francia oggi a partire dalle 14:30, qui tutti gli aggiornamenti dalla sala stampa della Pinetina in tempo reale.

Appiano Gentile, Milano