Ranking Fifa: la posizione dell'Italia dopo l'ultimo aggiornamento

L' Argentina si conferma in testa nella Top Ten del Ranking Fifa davanti a Francia e Spagna . Il gap tra l'Albiceleste e le dirette inseguitrici si è però ridotto in termini di punti. Stabili anche Inghilterra e Brasile , che continuano a occupare rispettivamente il quarto e quinto posto, mentre perde quota il Belgio che scivola indietro di due posizioni ed è ottavo, scavalcato da Portogallo e Olanda .

Ranking Fifa, la posizione dell'Italia e il record del Canada

L'Italia si conferma al nono posto davanti alla Germania, che fa il suo ritorno in Top Ten. In risalita Uruguay (11°, +3), Senegal (17°, +3), Ecuador (24°, +3), Canada (31°, +4), Romania (38°, +5), Norvegia (43°, +5) e Scozia (45°, +6). Per il Canada, in particolare, si tratta del miglior piazzamento di sempre.

Quando sarà pubblicato il prossimo Ranking Fifa

Il prossimo Ranking Fifa sarà pubblicato il 19 dicembre.

Queste le prime dieci posizioni.