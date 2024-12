Spalletti e Palestra: il lapsus in diretta tv sul giovane dell'Atalanta scatena i social

Luciano Spalletti e il lapsus diventato virale sul web . Ci si può confondere quando si osservano decine di giocatori, tra elementi di esperienza e giovani in rampa di lancio come Marco Palestra , difensore cresciuto nel settore giovanile dell' Atalanta e da tempo nel giro della Nazionale Under 21. Ospite del salotto di Sky Sport, nella serata dedicata al Gran Galà del Calcio, il ct dell' Italia ha involontariamente sbagliato il cognome del classe 2005 .

Spalletti e il lapsus in diretta tv sul cognome di Marco Palestra

Dagli italiani presenti nell'organico dell'Atalanta ai nuovi talenti che stanno crescendo sotto l'ala di Gian Piero Gasperini, con un occhio al futuro. Tra questi, c'è sicuramente Marco Palestra, difensore che il ct Luciano Spalletti continua a monitorare con grande attenzione, come confermato ieri sera ai microfoni di Sky Sport. Fra tanti complimenti, però, è sfuggito il cognome del 19enne di Buccinasco: "L'Atalanta? Si parlava di acquisti, ma ce l'hanno in casa. Scalvini, Scamacca e poi un ragazzo che fa parte dell'Under 21, che è Traversa (lapsus con Palestra), che ha una forza incredibile. Probabilmente, se fosse stato in un'altra società, lo avrebbero già gettato nella mischia, avrebbe fatto sicuramente scalpore per le qualità che ha, ma loro lo sanno anche aspettare, sanno dosare quando è il momento di farlo esordire e giocare. Lo tutelano anche". Il video dell'intervista è inevitabilmente diventato virale sul web, scatenando l'ironia dei tifosi sui social.