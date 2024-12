Italia-Germania, i quarti di Nations League si giocheranno a San Siro: i dettagli

L'Italia torna a San Siro : dopo il tutto esaurito per l'ultima sfida dei gironi di Nations League contro la Francia , gli Azzurri giocheranno a Milano anche la gara d'andata dei quarti del torneo contro la Germania . Partita in programma per giovedì 20 marzo alle 20:45.

L'Italia torna a Milano: sfida alla Germania il 20 marzo

La gara di ritorno della doppia sfida invece si giocherà in Germania il 23 marzo ma la Federcalcio tedesca non ha ancora reso nota la sede della partita. Chi passerà il turno affronterà la vincente tra l'altro quarto di finale tra Danimarca e Portogallo: semifinali in programma tra il 4 e il 5 giugno, la sede anche in questo caso deve essere ancora confermata dalla Uefa.