Nations League, Germania-Italia si giocherà a Dortmund: il motivo

Germania-Italia a Dortmund: il comunicato

Questo il comunicato della Federcalcio tedesca: "La nazionale tedesca giocherà la gara di ritorno contro l'Italia nei quarti di finale della UEFA Nations League il 23 marzo 2025 a Dortmund. Questo è ciò che hanno deciso il consiglio di sorveglianza e l'assemblea degli azionisti della DFB GmbH & Co. KG. La squadra guidata dal tecnico della Nazionale Julian Nagelsmann affronterà inizialmente i quattro volte campioni del mondo e due volte europei il 20 marzo 2025 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara di ritorno tre giorni dopo si svolgerà al Signal Iduna Park di Dortmund. L'ultima volta che la Germania ha giocato in questo stadio è stato per gli ottavi di finale contro la Danimarca nell'ambito di UEFA EURO 2024. La squadra della DFB ha vinto questo 2-0 con i gol di Kai Havertz e Jamal Musiala, il neo incoronato giocatore nazionale dell'anno nel 2024".

Le parole di Voller

Dell'assegnazione ne ha parlato il direttore sportivo della DFB Rudi Voller: "Quello di Dortmund è uno degli stadi più grandi e suggestivi della Germania e quindi il luogo perfetto per questo classico del calcio. La nazionale ha vinto molte partite importanti qui, più recentemente gli ottavi di finale del Campionato Europeo contro la Danimarca in estate e prima ancora, a settembre 2023, la partita contro la Francia vicecampione del mondo. Vogliamo sicuramente raggiungere per la prima volta la Final Four della Nations League contro l'Italia a marzo, e per questo abbiamo soprattutto bisogno del sostegno dei tifosi”.