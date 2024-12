Mondiali 2026, sorteggio delle qualificazioni: il girone dell'Italia, rivivi la diretta

ZURIGO (SVIZZERA) - Dopo aver saltato le ultime due edizioni dei Mondiali, l'Italia non vuole fallire la qualificazione a quella del 2026 e oggi (13 dicembre) ha scoperto le avversarie da superare per staccare il pass. In Svizzera infatti, nella sede della Fifa a Zurigo (dalle ore 12) è andato in scena il sorteggio dei gironi europei di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Messico e Canada . Per gli azzurri di Spalletti sarà decisiva la doppia sfida contro la Germania nei quarti di Nations League di marzo . In caso di vittoria contro i tedeschi, l'Italia sfiderà, nel gruppo A, Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di ko se la vedrà, nel gruppo I, con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Segui la diretta della giornata.

Tanti ospiti speciali del mondo del calcio per conoscere i gironi dell'Italia e delle altre nazionali che si giocheranno il pass per Usa-Canada-Messico

Il Mondiale del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, si giocherà in oltre un mese, dall'11 giugno al 19 luglio.

La marcia di avvicinamento al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti per le squadre europee, sotto egida Uefa, inizierà a marzo 2025, ad eccezione delle nazionali impegnate in Nations League. "Mi aspetto partite incredibili" ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aprendo la cerimonia del sorteggio. Le qualificazioni, a livello extraeuropeo, sono già iniziate dal 7 settembre 2023, con tre partite della zona sudamericana. L'Europa è l'unico continente che non ha giocato alcun match in vista del Mondiale 2026.

Delle 54 nazionali europee che giocano le qualificazioni per il Mondiale 2026, 22 non si sono mai qualificate per la fase finale del torneo iridato: sono Albania, Finlandia, Georgia, Lettonia, Macedonia del Nord, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cipro, Estonia, Isole Faroer, Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro e San Marino.

Al prossimo Mondiale parteciperà il numero record di 48 nazionali: Messico, Stati Uniti e Canada sono già certe di giocare perché paesi organizzatori. Il torneo si disputerà in 16 stadi in altrettante città: 2 in Canada, 3 in Messico e 11 negli Usa. La finale si giocherà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey vicino a New York.

"Si va a giocare per vincere sempre, non si fanno calcoli. Se si affrontano le partite nella maniera corretta, non ci sono poi rimorsi". Così il ct dell'Italia Luciano Spalletti, ai microfoni di RaiSport, commenta il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 con un occhio alla sfida di Nations League contro i tedeschi. "L'Italia che vince contro la Germania sarà sicuramente una Italia più forte di quella che dovesse perdere. Nei processi di crescita diventa fondamentale portare a casa buone prestazioni e vittorie per divenire più forti".

"Così si costruiscono le squadre forti, attraverso le vittorie - ha proseguito il ct azzurro -. Dobbiamo andare ad affrontare questa gara come una gara difficile, come lo è. E consolidare le cose buone che abbiamo fatto durante questa Nations League: da lì traiamo forze nuove per le future partite. Dobbiamo arrivarci con un numero maggiore possibile di vittorie".

Il ct azzurro si complimenta con Francesco Calzona, allenatore della Slovacchia ed ex tecnico del Napoli che l'Italia potrebbe incontrare nelle qualificazioni mondiali: "Calzona- sottolinea Spalletti - lo conosco bene perché andando a cercarlo per far parte del mio staff gli avevamo visto requisiti importanti e fa un calcio moderno. Lo conosce anche Sarri: sa cosa significa costruire una squadra. Ti viene ad attaccare fino dall'inizio dell'azione, tiene la linea difensiva alta. Calzona ha già fatto vedere conto l'Inghilterra, quando poi è uscito dall'Europeo, che sa quello che vuole e cosa fare. In quella partita meritava molto di più. E poi - aggiunge - ci sarà Lobokta che io conosco benissimo ed è un giocatore fantastico. Riesce a far girare una squadra completa".

13:22

Roma, c'è Zubiria al sorteggio qualificazioni Mondiali: fu allontanato con Gombar per i sei cambi

A fare da 'padrone di casa' nella sede della Fifa l'ex dirigente giallorosso: TUTTI I DETTAGLI

13:12

Qualificazioni Mondiali, Gruppo A o I per l'Italia

Gli azzurri di Spalletti faranno parte del girone A o I. Tutto dipende dal quarto di finale di Nations League con la Germania, in programma a marzo 2025.

In caso di successo contro i tedeschi, l'Italia sarebbe nel gruppo A da quattro squadre, con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

In caso di sconfitta invece l'Italia sarebbe nel gruppo I da cinque squadre, con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

13:02

Ecco i 12 gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Gruppo A: vincente Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

Gruppo E: vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

Gruppo I: perdente Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

Gruppo L: perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Far Oer, Gibilterra

12:58

Moldavia possibile avversaria dell'Italia

La selezione moldava nel Gruppo I, quello dell'Italia nel caso in cui Spalletti dovesse andare ko con la Germania.

12:57

Ecco le squadre della quinta e ultima fascia

Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino completeranno i gironi da cinque squadre.

12:55

Il sorteggio dopo la quarta fascia

Gruppo A: vincente Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

Gruppo E: vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro

Gruppo I: perdente Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia

Gruppo L: perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Far Oer

12:52

Estonia possibile avversaria dell'Italia

La nazionale estone sorteggiata nel Gruppo I, nel quale sarà presente la perdente del quarto di Nations League tra Germania e Italia.

12:49

Lussemburgo possibile avversaria dell'Italia

La selezione lussemburghese finisce nel Gruppo A, nel quale sarà presente la vincente tra Germania e Italia.

12:43

Le nazionali della quarta fascia

Ecco Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Armenia, Kosovo, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Far Oer, Lettonia e Lituania.

12:42

Il sorteggio dopo la terza fascia

Gruppo A: vincente Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia

Gruppo C: perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia

Gruppo D: vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda

Gruppo E: vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia

Gruppo F: vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda

Gruppo G: perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia

Gruppo I: perdente Germania-Italia, Norvegia, Israele

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania

Gruppo L: perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro

12:39

Israele possibile avversaria dell'Italia

La nazionale israeliana va nel Gruppo I e se la vedrebbe con gli azzurri se Spalletti dovesse perdere contro la Germania.

12:36

Irlanda del Nord possibile avversaria dell'Italia

L'Irlanda del Nord finisce nel Gruppo A e sfiderebbe gli azzurri qualora dovessero battere la Germania.

12:35

Ecco le nazionali della terza fascia

Si tratta di Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia e Israele.

12:34

Il sorteggio dopo la seconda fascia

Gruppo A: vincente Germania-Italia, Slovacchia

Gruppo B: Svizzera, Svezia

Gruppo C: perdente Portogallo-Danimarca, Grecia

Gruppo D: vincente Francia-Croazia, Ucraina

Gruppo E: vincente Spagna-Olanda, Turchia

Gruppo F: vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria

Gruppo G: perdente Spagna-Olanda, Polonia

Gruppo H: Austria, Romania

Gruppo I: perdente Germania-Italia, Norvegia

Gruppo J: Belgio, Galles

Gruppo K: Inghilterra, Serbia

Gruppo L: perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca

12:31

Norvegia possibile avversaria dell'Italia

In caso di sconfitta contro i tedeschi in Nations League, gli azzurri andrebbero nel Gruppo I contro la nazionale di Haaland.

12:29

Slovacchia probabile avversaria dell'Italia

La nazionale di Calzona nel gruppo A, quello degli azzurri se i ragazzi di Spalletti dovessero vincere contro i tedeschi.

12:28

Si passa alle nazionali in seconda fascia

Ecco Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Grecia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia.

12:25

La composizione dei gironi dopo le teste di serie

Gruppo A: vincente Italia-Germania

Gruppo B: Svizzera

Gruppo C: perdente Portogallo-Danimarca

Gruppo D: vincente Francia-Croazia

Gruppo E: vincente Spagna-Olanda

Gruppo F: vincente Portogallo-Danimarca

Gruppo G: perdente Spagna-Olanda

Gruppo H: Austria

Gruppo I: perdente Germania-Italia

Gruppo J: Belgio

Gruppo K: Inghilterra

Gruppo L: perdente Spagna-Croazia

12:22

Estratta la pallina della perdente tra Italia e Germania

Ecco anche la pallina della perdente tra azzurri e tedeschi: nel gruppo I, da cinque nazionali.

12:20

La composizione dei gironi

Gruppo B: Svizzera, Gruppo C: la perdente di Danimarca-Portogallo. Nel Gruppo G (da cinque squadre) la perdente di Olanda-Spagna. Nell'H l'Austria.

12:18

Ecco l'Italia!

Subito estratta la pallina con la vincente di Italia-Germania. Siamo nel gruppo A in caso di vittoria nei quarti di Nations del marzo 2025.

12:17

Inizia il sorteggio

Si parte con il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dodici gruppi: sei da quattro squadre, quattro da cinque.

12:15

Il discorso di Infantino: "Nel 2026 il Mondiale più grande di sempre"

"Benvenuti nella casa della FIFA a Zurigo per questo sorteggio. Questo è il più iconico trofeo dello sport, tutti vorrebbero vincere la Coppa del Mondo, ma prima bisogna superare le qualificazioni. Siamo reduce da una edizione fantastica in Qatar e qui siamo già a parlare della preparazione del prossimo Mondiale. Quarantotto squadre che partecipano, di cui 16 europee. Posso solo augurarvi un grande in bocca al lupo: prima di tutto per il sorteggio e poi per le gare di qualificazione. Non vedo l'ora di ammirare sedici di voi che prenderanno parte al più grande Mondiale di sempre nel Nord-America", le parole del numero uno della Fifa, Gianni Infantino.

12:13

Parata di leggende sul palco

Fanno il loro ingresso sul palco alcune leggende Fifa: tra loro l'azzurro Gianluca Zambrotta, campione del mondo 2006, Robert Pires e Fernando Llorente.

12:06

Sorteggi qualificazioni Mondiale 2026, al via la cerimonia

Si alza il sipario sulla cerimonia: sul palco il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

12:00

Cresce l'attesa a Zurigo

Quasi tutto pronto, nel quartier generale della Fifa, per l'inizio del sorteggio.

11:55

Sorteggi qualificazioni Mondiali 2026, la composizione dei gironi

I gruppi dalla A alla F saranno composti da quattro squadre; quelli dalla G alla L saranno invece formati dalle nazionali che provengono dalla quinta fascia.

11:50

Italia, c'è da sfatare il tabù Mondiale

Gli azzurri di Spalletti sono chiamati a sfatare il tabù Coppa del mondo: l'ultima partecipazione risale (con Prandelli ct) al 2014, in Brasile, con l'eliminazione alla fase a gironi. 12 anni fa: troppo per una nazionale quattro volte campione.

11:45

Nations League, lunedì l'esecutivo Uefa: Final Four a Torino?

Idea Torino per le finali di Nations League. Nell'esecutivo Uefa, in programma lunedì 16 dicembre, devono però verificarsi due scenari: il primo è che la stessa Uefa indichi il quarto Italia-Germania come la sfida da cui uscirà la sede della Final Four, il secondo è che gli azzurri eliminino i tedeschi. Se la Supercoppa Europea andasse a Udine, la Figc candiderebbe Torino. Le semifinali del 4-5 giugno si giocherebbero all’Allianz; lo stadio dove gioca il Toro tornerebbe disponibile per la finale 3°-4° posto dopo il concerto di Vasco Rossi, mentre il trofeo verrebbe assegnato l’8 giugno nella casa della Juve.

11:42

Qualificazioni Mondiali, quando si gioca: tutte le date

La fase europea a gironi di qualificazione ai Mondiali inizierà a marzo 2025 e si concluderà a novembre 2025. Seguirà un formato già noto, con 12 gironi da quattro o cinque squadre, con le vincitrici dei gironi che si assicureranno un posto alla Coppa del Mondo . I quattro posti rimanenti saranno poi decisi a marzo 2026 negli spareggi che vedranno protagoniste 16 squadre (le 12 seconde classificate della fase a gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Uefa Nations League 2024-25 che non si siano né qualificate direttamente per la Coppa del Mondo come vincitrici dei gironi né siano già entrate negli spareggi come seconde classificate dei gironi).

11:34

Sorteggio qualificazioni Mondiali: seguilo sull'App del Corriere dello Sport

Per seguire il sorteggio dei girini di qualificazione ai Mondiali e conoscere le avversarie dell'Italia è disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare:

11:30

Qualificazioni Mondiali: le 'limitazioni' previste dal sorteggio

Il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali prevede diverse 'limitazioni' calcolate dal computer. Ecco le più importanti. Ucraina e Bielorussia, come Gibilterra e Spagna, non possono essere inserite nello stesso girone. Il Kosovo non verrà abbinato alla Bosnia e alla Serbia. Stesso discorso per Islanda e Isole Far Oer, identificate come sedi con il più alto rischio di gravi condizioni meteo invernali. L'Italia non è toccata dalle 'restrizioni', dovute ai viaggi lunghi, da e per Kazakistan, Azerbaijan e Islanda: maggiori possibilità di incontrarle.

11:19

Italia testa di serie: tutte le fasce del sorteggio

Queste le fasce del sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali in programma oggi a Zurigo:

Prima Fascia - Francia*, Spagna*, Inghilterra, Portogallo*, Olanda*, Belgio, Italia*, Germania*, Croazia*, Svizzera, Danimarca* e Austria.

(* impegnate nei quarti di Nations League)

Seconda fascia - Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia.

Terza fascia - Scozia, Slovenia, Repubblica d'Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Israele.

Quarta fascia - Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroer, Lettonia e Lituania.

Quinta fascia - Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino.

11:06

Sorteggio qualifiazioni Mondiali: i rischi da evitare per l'Italia

Alle qualificazioni europee parteciperanno 54 nazionali divise in 12 gironi (da A a F con 4 squadre, da G a L con 5 squadre). Siamo teste di serie come Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria. Da evitare in seconda fascia la Norvegia di Haaland. Sono pericolose Ucraina, Turchia e Serbia, che però eviteremmo nell’ipotesi in cui finissimo in un gruppo da cinque (non ci potrà essere più di una nazionale perdente ai quarti o in arrivo dai playout Nations). In terza fascia, non sarebbe beneaugurante ritrovare Macedonia e Irlanda del Nord, fatali agli azzurri di Mancini. Da evitare Finlandia e Scozia. In quarta meglio scansare la Bulgaria. La fascia 5 contiene le sei nazionali più "morbide" che completeranno i gironi da cinque. Moldavia e Malta le più competitive. Tutti vorrebbero pescare Andorra, Gibilterra, Liechtenstein o San Marino.

10:57

Sorteggio legato alla Nations League: due ipotesi per l'Italia

Le qualificazioni europee al Mondiale si incrociano con la fase conclusiva della Nations League: due ipotesi di girone per l’Italia e le altre sette nazionali ai quarti. Il bivio azzurro a marzo, quando affronteremo la Germania. Il 20 marzo andata a San Siro, il 23 ritorno a Dortmund (da ufficializzare). Se vinciamo, strappiamo l’ingresso alle Final Four di giugno e il viaggio verso Usa, Messico e Canada, inseriti di diritto in un gruppo da 4 squadre, scatterà dopo l’estate: solo 6 partite tra settembre, ottobre e novembre. Nel caso in cui la Germania ci dovesse eliminare, le qualificazioni inizieranno a giugno (gruppo a 5 squadre) oppure a settembre (altri due slot da assegnare alle perdenti dei quarti Nations per i gruppi da 4).

10:45

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: dove vederlo in tv e streaming

La cerimonia del sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma a Zurigo sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Zurigo (Svizzera)