Figc, Gravina unico candidato per la presidenza: da Lotito a Galliani, tutte le novità

Gabriele Gravina si prepara a iniziare il terzo mandato consecutivo da presidente della Figc . L'attuale numero uno della Federcalcio è l'unico candidato per la presidenza del periodo 2025-2028. Lo scorso Natale scadeva il termine per la presentazione delle candidature e nessuno oltre a Gravina l'ha presentata.

Presidenza Figc, Gravina verso il terzo mandato. I candidati per il Consiglio

L'assemblea elettiva è in programma a Roma per il 3 febbraio: oltre alla conferma del presidente, verranno eletti anche i consiglieri delle componenti. Tre quelli destinati alla Serie A, più il quarto riservato al nuovo presidente della Lega Ezio Simonelli. Tra i candidati non c'è il presidente della Lazio Claudio Lotito, mentre rispunta Adriano Galliani. Tra gli altri c'è il presidente dell'Inter Beppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni e il Managing Director Revenue & Football Development della Juventus Francesco Calvo. Gli altri candidati sono Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Luca Martines, Luca Percassi, Saverio Sticchi Damiani e Francesco Terrazzani.