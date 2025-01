Italia, Spalletti: “Sono ct, va scritto sulla mia carta d’identità”

COVERCIANO - “Vivo 24 ore da commissario tecnico, per me bisognerebbe scriverlo sulla carta di identità che sei Ct”. Parla così Luciano Spalletti ai microfoni di Vivo Azzurro Tv in un’intervista che parla di passato, presente e futuro. Prossimamente ci sarà da giocare il quarto di finale di Nations League contro la Germania e l’allenatore azzurro pensa proprio a quello: “Che Nazionale giocherà contro la Germania?Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Barella, Kean, Raspadori, Retegui, Cambiaso, Dimarco e tanti altri… (scherza, ndr).Perché abbiamo la possibilità di avere un gruppo che ormai è consolidato per quello che sarà il nostro futuro”.

Spalletti e il futuro dell’Italia

“Italia-Germania per un Ct è la sfida da dover giocare perché uno che allena la Nazionale e non gioca questa partita è come un allenatore che allena Milan e Inter e non gioca il derby. Italia-Germania è importante per la storia del calcio. Il prossimo Mondiale? Considerazioni in base a quello che è stato il sorteggio le dobbiamo fare successivamente a quello che sarà l’impegno con la Germania. Noi dobbiamo pensare a vincere questa partita. Comunque, penso che sia meglio giocare in un girone a 4 che non in uno a 5 e iniziare a settembre invece che a giugno, per l’esperienza precedente. A settembre arrivano calciatori rigenerati, con una prospettiva differente sul percorso da compiere”.