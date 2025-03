Baggio, il commovente ricordo per Bruno Pizzul: vi ricordate quel gol a Italia '90?

"Ciao Bruno, mancherai a tutti! La tua voce riecheggia per l’eternità". Roberto Baggio ha scelto il suo primo gol a un Mondiale , quello del definitivo 2-0 in Italia-Cecoslovacchia del 19 giugno 1990, per ricordare Bruno Pizzul, scomparso oggi a tre giorni dal suo ottantasettesimo compleanno . Il Divin Codino ha pubblicato sul suo account Instagram il video della splendida rete che fece esplodere di gioia i tifosi dello stadio Olimpico , commentata dal compianto telecronista, aggiugendo poche e semplici parole. Cariche di un affetto pressoché tangibile. Di un profondo trasporto emotivo nei confronti di chi ha raccontato per anni, con uno stile inconfondibile, le sue gesta e quelle della Nazionale.

Baggio, la voce inconfondibile di Pizzul e il "mi piace" di De Rossi

Il triangolo con Giannini e poi Baggio che "converge" ubriacando di finte il diretto avversario prima di scaricare imparabilmente la palla in porta nella gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Italia '90. Tripudio al 78' in una sfida aperta dal gol di un'altra icona di quel Mondiale e di un calcio d'altri tempi: Schillaci, a segno al 9'. In una delle tante "notti magiche" di un'estate indimenticabile: "Grandissimo gol di Baggio, grandissima impresa di Baggio, veramente bravo". Il lessico, il timbro di voce, inconfondibili, di Bruno Pizzul, hanno emozionato anche Daniele De Rossi, che all'epoca aveva sette anni. DDR ha messo un "mi piace" al post di Baggio. Tra gli altri pure Nicola Ventola ha commentato con l'emoji delle mani giunte in preghiera e di un cuore.