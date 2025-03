Spalletti, quanto Napoli in Nazionale: non accadeva dall’89!

Spalletti, come promesso, ha riportato il dribbling: Politano e Zaccagni tornano in Nazionale. Due ali vere per aggirare la Germania e colpirla dove ritiene sia più vulnerabile. Portare la palla sulle fasce e cercare l’uno contro uno per saltare i terzini di Nagelsmann. Conte e Baroni lo hanno aiutato. L’esterno del Napoli, con la copertura di Di Lorenzo, si è abituato a giocare con la difesa a tre. Il capitano della Lazio crea gli spazi per le discese di Tavares e si muove per vie centrali, quasi da trequartista, come a inizio carriera. Peserà l’assenza di Dimarco. Il ct ha prelevato Ruggeri, mancino dell’Atalanta, dall’Under 21. Soluzione classica da 3-5-2, ma le coppie sulle fasce sembrano disegnate: Cambiaso e Politano a destra, Zaccagni e Udogie a sinistra.

Italia all'attacco

Spalletti non si è accontentato e ha aggiunto Lorenzo Lucca. È questa l’autentica sorpresa, non tanto per il rendimento del centravantone dell’Udinese (sta andando forte), ma perché il ruolo sembrava coperto da Retegui, Kean e Raspadori. L’ingresso di una “torre”, abile nel gioco aereo e nel proteggere palla, segnala la completezza del reparto, di cui fa parte anche Maldini, e l’opportunità di alzare il pallone per un eventuale assedio o per sparare la “fucilata” in avanti, come ama dire il ct, e azionare il contropiede. L’importante è che l’Italia prosegua nel solco tracciato dal Parco dei Principi in poi, dopo l’estate, quando è tornata a divertirsi, giocare bene e raccogliere risultati nel girone di Nations attraverso un’idea chiara, un assetto tattico scolpito nel marmo e un calcio studiato ma semplice da interpretare. Per gli effetti speciali, il calcio relazionale o in 3D, come ha dimostrato l’Europeo, forse non siamo ancora pronti. Una traccia è rimasta da Croazia-Italia. Spalletti finì con il 3-3-4 in cui il fronte offensivo (da destra a sinistra) era formato da Chiesa, Scamacca, Retegui e Zaccagni. Senza sbilanciarsi così tanto, il ct sta immaginando soluzioni offensive superiori rispetto alle ultime partite. Giovedì l’andata a San Siro, domenica 23 il ritorno a Dortmund per l’ingresso alla Final Four.

Il blocco Napoli

Il campionato illumina l’Italia, secondo tradizione. L’ex ct (Conte) in soccorso di Lucio. Questa volta domina il blocco del Napoli: cinque convocati, è record. Non succedeva dal 1989, gestione Vicini. Poche altre novità. C’è Casadei, come previsto. Baldanzi è rimasto con l’U.21, che stavolta accoglierà il romanista Pisilli. Fuori Carnesecchi. Vicario ha strappato la conferma con Donnarumma e Meret. Italia-Germania da romanzo. “Finisce sempre 4-3” è lo speciale dedicato alle grandi sfide tra azzurri e tedeschi che andrà in onda lunedì alle 00,40 su Rai2 e in replica martedì su RaiSport alle 22,30 .

Italia, i convocati

Portieri: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli).

Difensori : Di Lorenzo (Napoli), Gatti (Juventus), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Buongiorno (Napoli), Cambiaso (Juventus), Udogie (Tottenham), Comuzzo (Fiorentina), Ruggeri (Atalanta).

Centrocampisti: Ricci (Torino), Rovella (Lazio), Barella (Inter), Frattesi (Inter), Tonali (Newcastle), Casadei (Torino), Politano (Napoli), Zaccagni (Lazio).

Attaccanti: Retegui (Atalanta), Kean (Fiorentina), Raspadori (Napoli), Maldini (Atalanta), Lucca (Udinese)