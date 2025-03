Italia, gioia Casadei e Ruggeri: "Orgogliosi della prima convocazione in Nazionale"

MILANO - "Sicuramente sta accadendo tutto molto in fretta, io sono concentrato solo sul presente e lavorare giorno per giorno. Èun piacere e motivo d'orgoglio essere convocato per la prima volta". Così il centrocampista della Nazionale, Cesare Casadei, nella conferenza stampa dal ritiro dell'Italia ad Appiano Gentile, in vista della partita d'andata contro la Germania per i quarti di finale di Nations League in programma giovedì 20 marzo a San Siro (domenica 23 marzo il ritorno al 'Signal Iduna Park' di Dortmund). "Io cerco di fare il massimo e ricevere i complimenti dal ct della Nazionale è una motivazione in più per continuare a lavorare", prosegue il classe 2003 ora al Torino. "L'esperienza all'estero? Mi ha dato tanto, posso dire che da questi due anni sono uscito diverso come persona e calciatore. Sono molto orgoglioso del percorso fatto. Sono due calci differenti, in Inghilterra c'è una differenza dal punto di vista dell'intensità anche se la Serie A è pure competitivo", sottolinea Cesare ricordando la sua esperienza al Chelsea. "Se in Inghilterra c'è più attenzione per i giovani? Ho girato vari club, è solo una questione di opportunità. Io sono un centrocampista a cui piace inserirsi e fare anche gol, cerco di dare sempre alla squadra quello che mi chiede il mister in base ai suoi principi".