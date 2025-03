È un'Italia 'look & feel': via al rebranding delle Nazionali di calcio

Insieme all'Italia di Spalletti, pronta a ripartire dopo qualche mese per affrontare i quarti di finale di Nations League con la Germania, prende forma anche il nuovo 'look & feel' delle Nazionali di calcio maschile e femminile, una nuova strategia di valorizzazione del brand delle Selezioni azzurre, mirata ad espandere la fanbase, incrementare l'engagement e le interazioni sui diversi touchpoint, attraverso lo sviluppo di iniziative coinvolgenti e innovative di intrattenimento.