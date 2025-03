Retegui ko, lascia la Nazionale: salta la doppia sfida con la Germania

Si ferma Mateo Retegui . Tegola per Luciano Spalletti in vista del doppio confronto tra Italia e Germania , valido per i quarti di finale di Nations League . Infortunio per l'attaccante dell' Atalanta , che sarebbe potuto essere protagonista al fianco di Giacomo Raspadori. Da valutare le sue condizioni e i tempi di recupero : intanto, il calciatore ha già fatto rientro al club di appartenenza.

Infortunio Retegui, lascia la Nazionale: non giocherà contro la Germania

Questo il report medico ufficiale fornito dalla Federazione, a margine dell'infortunio muscolare riportato da Mateo Retegui, che salterà la doppia sfida con la Germania in occasione dei quarti di Nations League: "L’attaccante Matéo Retegui, - si legge - sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia DX, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso. Eventuali aggiornamenti saranno resi noti nel corso della conferenza stampa odierna prevista alle 14:30". Per l'italo-argentino, lanciato in Nazionale da Roberto Mancini, 6 gol realizzati in 18 apparizioni con la maglia azzurra. Ora, spazio a Moise Kean, centravanti della Fiorentina che ha già raggiunto quota 20 gol in Serie A ed è pronto a fare coppia con Raspadori nel 3-5-2 disegnato da Spalletti.