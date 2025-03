Italia-Germania , tutto è pronto. Domani gli azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo per la sfida d'andata dei quarti di Nations League contro gli uomini di Nagelsmann . "È un test per capire a che livello siamo", ha detto ieri Barella in un'intervista alla Rai. Sarà una doppia sfida importantissima per la Nazionale: chi passa va alle Final Four di settembre nel girone da quattro. Alla vigilia il ct ha parlato in conferenza stampa da Appiano Gentile, con lui Riccardo Calafiori . Dal sostituto di Retegui fino a Kean , Buongiorno e Cambiaso , c'è stato spazio anche per un ricordo di Bruno Pizzul: leggi tutte le dichiarazioni.

15:30

Termina la conferenza di Spalletti e Calafiori

Termina qui la conferenza stampa di Spalletti e Calafiori alla vigilia di Italia-Germania.

15:25

Spalletti sul sostituto di Retegui

"Sì, non aver convocato un sostituto di Retegui dipende anche dall'avere centrocampisti con gol nelle gambe come Frattesi o Barella. Ci aggiungerei anche Casadei. Si guarda di fare le cose più logiche possibile, un po' di equilibrio bisogna averlo. Se metti un centrocampista ti dà una mano in più, se metti uno come Raspadori o Maldini hai più possibilità di fare gol. Magari Raspadori ti aiuta ugualmente a fare la fase difensiva, perché ora sta benissimo e ha tutto".

15:24

Spalletti su Kean: "Migliorato a livello personale"

"Kean è migliorato a livello personale? Sì, molto. Poi con lui ho avuto la possibilità di confrontarmi, non solo sul calcio, al telefono o quando sono andato a vedere la Fiorentina. L'ho conosciuto meglio, è un po' diverso dal messaggio che manda: è un ragazzo molto sensibile, che tiene alla sua professione e ai suoi compagni. È perfettamente dentro quella qualità morale di squadra che vogliamo andare a creare".

15:22

Spalletti sul gioco della Germania

"È sempre così nel calcio. Se aspiri a qualcosa di importante c'è bisogno sempre di una disponibilità incondizionata, anche a dover soffrire un pochettino. Loro ci saranno dei momenti in cui comanderanno la partita, e non dobbiamo lasciargli la possibilità di giocare sempre in campo aperto. Avendo queste qualità di velocità, potrebbe essere un problema. Una delle qualità più importanti del calcio è saper scegliere come comportarsi in alcuni momenti, saper scegliere i momenti in cui si va tutti a sbattere forte addosso all'avversario facendo uomo contro uomo a tutto campo, e quelli in cui gli si concede un po' di palla perché non siamo equilibrati come blocco squadra, facendo questo rientro cattivo fino a essere tutti sotto palla. Poi c'è il momento che bisogna valutare se si può ripartire. Non è sempre in un modo e sempre in un altro: bisogna cambiarlo, sennò loro continuano a dire che giochiamo all'italiana. Ci saranno momenti diversi, bisogna essere sempre legati in quello che si fa".

15:21

Spalletti e il paragone tra Francia e Germania

"Come forza, come qualità che si può prendere durante questa partita, come situazioni che ci possono far crescere, ci ne sono molte similitudini con la sfida con la Francia. Assomiglia molto a quella partita, ma dipende dallo storico, dal collettivo, dalla squadra avversaria, dal bello di queste sfide così emozionanti".

15:20

Spalletti: "Gioca Buongiorno"

"Gioca Buongiorno? Nelle due partite è possibile. Anzi, quasi sicuramente giocherà Buongiorno nelle due partite".

15:18

Spalletti spiega le condizioni di Cambiaso

"Come sta Cambiaso? Il fatto che sia venuto, che sia qui e che lavori giornalmente è segno che ci vuole stare. Lo riteniamo un calciatore che ama il lavoro che fa. Quando ami profondamente qualcosa poi ti viene più coraggio: lui vuole bene alla Nazionale, ci vuole stare e ha il coraggio di soffrire anche un po' pur di portare a casa una prestazione utile per i suoi compagni".

15:16

Spalletti e l'Italia a rischio

"Secondo me non siamo a rischio sbandamento, se non succede qualcosa di particolare. Poi ci sono delle cose e dei momenti durante le partite, che possono ribaltare totalmente la naturalezza dello scorrimento. Ma, per quello che ho visto io, non siamo a rischio".

15:15

Kean e Retegui, parla Spalletti

"Retegui può recuperare con l'Atalanta? Una puntina di roba c'è, però non è una cosa così importante. Ballano i giorni insomma. Siccome penso che verrà fuori una partita da sbattimento, da continui ribaltamenti di fronte, Kean in questo sbattimento è più adatto. Retegui lo sa fare, ma è più bravo nell'area di rigore per quello che ho visto io. Kean parte più da lontano, qualche volte riparte da metà campo e non ha bisogno di nessuno, sbatte su un paio di difensori e riesce ugualmente a concludere in porta".

15:13

Italia-Germania, Spalletti: "Abbiamo un dovere"

"Italia non vince con la Germania da 13 anni? È vero. Abbiamo fatto anche quattro pareggi nelle ultime sei partite, ma abbiamo il dovere di essere quel sogno che tutti gli italiani hanno nel vedere giocare la Nazionale. Cioè vincere le partite ed essere una nazionale forte: noi abbiamo questo dovere qui. Ci dobbiamo portare dietro la nostra storia, nel bene e nel male, conoscere bene quello che vogliono gli italiani vedendo giocare a calcio la nostra nazionale".

15:11

Spalletti su Havertz e Wirtz assenti

"Mancano Kai Havertz e Florian Wirtz? Di assenti una nazionale come la Germania non ne ha. Chi sono? Se non gioca un esterno ne gioca un altro, ne ha 4-5 di livello altissimo: sono tutti calciatori veloci, che sanno saltare l'uomo e fare uno contro uno. A metà campo gli avanzano calciatori fortissimi. Non gli manca nessuno, come a noi non manca nessuno: sarà una squadra piena di grandissima qualità e proporrà il loro gioco, al di là dell'assenza di un paio di elementi che hanno giocato più spesso".

15:04

Spalletti sul ct della Germania Nagelsmann

"Nagelsmann è un collega molto forte, guardando le sue squadre si capisce che è un allenatore moderno che lavora sul campo. La squadra si comporta in base alle richieste che vengono fatte. Il calcio di inizio ne batti uno a partita, gliene si riconoscono sette o otto battuti diversamente e ricercati: si vede che vanno a fare quella cosa richiesta dall'allenatore, a cui tutti fanno attenzione nei comportamenti. Sul calcio di rinvio variano e si vede. Nella costruzione bassa difende e costruisce a quattro, nella costruzione media passa a tre con un centrocampista che entra dentro, spinge i terzini. Gioca un calcio molto offensivo, che assomiglia molto alle qualità dei giocatori che ha. Lui è sicuramente dentro questo processo di crescita del gioco della Germania, che è partito una decina di anni fa: prima era una nazionale più attenta ad avere muscoli e forza. Dopo l'avvento di Guardiola, è stato messo dentro anche qualità tecnica, possesso palla, gioco corto. Ora è una squadra completa come proposta di calcio e Nagelsmann è dentro questa completezza di proposta. È un allenatore forte".

15:01

Spalletti su Gatti

"Gatti? In proiezione delle due partite, possono giocare tutti, valuteremo di giorno in giorno. Può essere che nella seconda faccia scelte differenti perché sono molto ravvicinate. Lui è un difensore molto forte a difesa schierata, sta imparando anche cose diverse ora. Lo abbiamo riportato perché lo abbiamo visto adattarsi a cose nuove".

14:59

Spalletti su Cambiaso e Zaccagni

"Cambiaso e Zaccagni c'è il rischio che siano disponibili solo per la seconda partita con la Germania. Anno della qualificazione al Mondiale? Grazie che ce lo avete ricordato (ride, ndr). Questi ragazzi riflettono su quello che devono fare, sono vogliosi di mettere in pratica quello che gli viene richiesto: ci sarà sicuramente crescita".

14:58

Italia-Germania, parla Spalletti

"Italia-Germania ha un fascino per i trascorsi, sono due nazionali fortissime e lo sono sempre state. Sono convinto sarà una bella gara, tutte e due le squadre la giocheranno per vincere a viso aperto. Se dobbiamo andare a rincorrere, sarà difficile vincere. In alcuni momenti saremo costretti a scegliere nella qualità che loro esibiranno. Noi vogliamo vincere. Ricci e Rovella al ballottaggio? Sono tutti e due bravi nella gestione e nella regia della squadra. Rovella è più mediano, che quando fa questa riga per terra e vede che gli avversari vogliono andare oltre diventa tignosissimo. Non ho detto chi gioca (ride, ndr), meglio aspettare l'allenamento. Ho tanti dubbi perché ho 23 calciatori forti ma sono tranquillo perché so che l'altro riuscirà a fare tutto".

14:54

Spalletti: "Piccoli o Baldanzi se chiamo qualcuno al posto di Retegui"

"Retegui? L?abbiamo rimandato a casa perché non ce l'avrebbe fatta, ha un affaticamento e lo abbiamo mandato via. Per il momento non chiamo nessuno, vediamo come va la prima sfida e anche in base al recupero di Zaccagni e Cambiaso. Piccoli o Baldanzi se chiamo qualcuno".

14:52

Spalletti ricorda Pizzul

"Pizzul? Lo ricordo volentieri, con la sua voce portava dentro il campo tutti quelli che erano a casa, gli faceva vivere la partita più da vicino. Con lui che accompagnava la partita, ci sembrava di avere una squadra ancora più forte, dava ancora più qualitù ai giocatori in campo. Quando accelerava con la voce, c'era da aspettarsi sempre qualcosa che poteva essere la soluzione per vincere la partita. Una perdita che ricorderemo per tutta la vita".

14:44

Calafiori e il paragone tra Premier e Serie A

"La Premier è un campionato a parte, che ti dà tanto. Non sarà facile, ma siamo un bel gruppo: penso alla squadra, più che al personale. Più intensa della Serie A? Non mi sento di fare paragoni, sono campionati diversi: magari le squadre pensano meno a difendersi e a fare un gol in più".

14:42

Calafiori nella difesa con Di Lorenzo e Bastoni

"Mi trovo benissimo sia con Di Lorenzo che con Bastoni, con chiunque giochi. Il mister ci chiede, in entrambe le fasi, di cercare di aiutare la squadra e noi ci proviamo. Ci prepariamo a questa sfida, è sempre Italia-Germania e non è una sfida come le altre. È sicuramente molto importante, ho tanti ricordi: penso alla semifinale dei Mondiali o a quella degli Europei, anche nelle occasioni in cui non abbiamo vinto abbiamo dato sempre il massimo".

14:38

Calafiori su Italia-Germania

"Italia-Germania non sarà mai una partita come le altre, noi e loro abbiamo defezioni, vogliamo vincere questo test importanti per andare alla Final Four di Nations. Cosa soffrono i tedeschi dell'Italia? Sono cambiate tante cose negli anni, loro hanno spesso avuto questa spocchia di essere superiori ma noi li abbiamo riportati sempre con i piedi per terra. Però ogni partita fa storia a sé: restiamo umili e pensiamo a dare il massimo".

14:37

Calafiori e l'assist per il gol di Zaccagni

"L'assist per Zaccagni all'Europeo? L'emozione è stata enorme, forse la più grande che ho provato in carriera. L'ho rivisto parecchie volte, quello che mi emoziona è vedere le reazioni sui maxi schermi, sa proprio di Nazionale, di Italia, è una cosa che con il club non puoi provare. Non ricordo cosa stavo pensando ma sapevo che era l'ultima azione, ho dato tutto quello che avevo e lui ha fatto un gol non da poco".

14:35

Calafiori sul ruolo

"Ruolo? Mi piacerebbe saper fare più cose possibili e saperle fare bene, è una cosa utile nel calcio di oggi".

14:35

Calafiori sulla Champions

"Giocare la Champions era un sogno che avevo da bambino, realizzarlo è un'emozione grandissima. Premier? Sono tutti tornei ad livelli altissimi, preferisco giocarli che guardarli alla tv".

14:34

Calafiori sull'Europeo 2024

"Cosa è cambiato rispetto all'estate? Abbiamo accetato la batosta e abbiamo deciso di ricominciare, fondamentale è stata la prima contro la Francia. Da lì siamo migliorati tanto, il prossimo sarà un altro test importante per vedere dove siamo".

14:33

Calafiori su Spalletti

"Spalletti cambiato? Potete chiederlo a lui, abbiamo cominciato nuovo ciclo e ci troviamo bene, la squadra è giovane, in campo si vede la differenza rispetto all'Europeo".

14:30

Tra poco inizia la conferenza di Spalletti e Calafiori

Sta per iniziare la conferenza stampa di Spalletti e Calafiori alla vigilia di Italia-Germania: leggi tutte le parole in tempo reale.

14:15

La probabile formazione per Italia-Germania

Contro la Germania, Spalletti pensa a una "doppia M" all'ungherese: LA PROBABILE FORMAZIONE

14:00

Conferenza stampa Spalletti: orario e come seguirla

Alla vigilia di Italia-Germania, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo di Appiano Gentile a partire dalle 14:30. Insieme a lui il difensore dell'Arsenal ex Roma Riccardo Calafiori. Potete seguire tutte le dichiarazioni in tempo reale con la nostra diretta.

