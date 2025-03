San Siro si unirà nel ricordare il grande Pizzul: cosa è previsto allo stadio

INVIATO A MILANO -, quasi sessantamila spettatori, quando risentiremo la sua voce e le immagini verranno diffuse dal maxischermo. L’ Udinese lo ha ricordato allo stadio Friuli, la Serie A due settimane fa lo ha trascurato, la Figc ha preparato un doveroso omaggio per la prima voce Rai (ma era molto di più nel cuore di tutti) che ha accompagnato le telecronache della Nazionale dal 1986 sino al Mondiale 2002. Q. Spalletti, in apertura di conferenza stampa, ha fatto scattare un applauso. «Lo ricordo volentieri, con la sua voce riusciva a portare dentro al rettangolo di gioco i telespettatori, riusciva a farti vivere la partita in maniera diretta, come se ti trovassi vicino al campo e non a casa. Sapeva leggere il gioco e le azioni, una qualità dovuta al passato da calciatore professionista di altissimo livello e ci sembrava che la Nazionale fosse più forte. L. È una perdita importante, lo ricorderemo per sempre».