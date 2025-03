La reazione di Spalletti dopo il gol di Tonali: l'azione azzurra scatena il ct a bordocampo

L'Italia passa in vantaggio a San Siro contro la Germania: nell'andata dei quarti di finale di Nations League, gli azzurri passano avanti con il gol di Tonali. Barella imbuca per Politano che si ritrova a tu per tu con Baumann. L'esterno del Napoli mette in mezzo, Tah anticipa e spazza ma il pallone finisce sui piedi di Tonali che a porta libera sblocca la sfida. Grande felicità per Luciano Spalletti, alla prima sfida contro i tedeschi da ct della Nazionale italiana.