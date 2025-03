Italia, dove vai se prendi sempre gol così? La Germania è un vero castigo

Niente da fare. Sono tredici anni che l'Italia non riesce a battere la Germania e non ce la fa nemmeno al settimo tentativo di fila nel teatro di San Siro dove la minoranza dei soliti idioti fischia l'inno tedesco. Su azione spettacolare, la Nazionale passa meritatamente in vantaggio con Tonali, il migliore degli azzurri; sfiora il raddoppio in almeno quattro circostanze, ma deve fare i conti con Baumann che dice no a Kean, Raspadori,