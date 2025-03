Spalletti, operazione rimonta: "Se giochiamo come a Milano...". Poi annuncia quattro cambi

Giornata di rifinitura per l'Italia. Domani, 23 marzo, la Nazionale di Spalletti scenderà in campo alle 20:45 al Signal Iduna Park di Dortmund per la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Si riparte dal 2-1 a favore dei tedeschi di San Siro. A VivoAzzurro TV, il commissario tecnico Spalletti ha presentato la partita: "Abbiamo vivo il ricordo delle grandi imprese dei nostri 'compagni di squadra'". D'altronde, a Dortmund gli Azzurri nel 2006 batterono la Germania nella storica semifinale del Mondiale. Ma perché Spalletti ha definito gli ex calciatori in quel modo? "Rimangono compagni perché vogliamo portarli dietro di noi dentro le partite. La vita senza memoria non sarebbe niente".