Germania-Italia: in caso di rigori abbiamo un asso nella manica 

DORTMUND (Germania) - Un valore aggiunto ci sarebbe, ma è lunga e servirebbero almeno 120 minuti per arrivarci. Si chiama Donnarumma , una garanzia ai rigori. I quarti di Nations League prevedono lo stesso regolamento delle coppe europee, il risultato è aggregato tra andata e ritorno, non vale più doppio il gol in trasferta. Si riparte dal 2-1 per la Germania e se chiudessimo i tempi regolamentari con un gol di vantaggio significherebbe pareggiare e andare ai tempi supplementari. In caso di ulteriore pareggio, l’accesso alla Final Four verrebbe deciso ai rigori. Sold out confermato al Westfalenstadion di Dortmund, circa 66 mila posti di capienza. Sono previsti 1700 tifosi italiani, quasi tutti residenti in Germania.

Donnarumma superstar

Gigio, il nostro capitano, già ieri sera era tra i più ricercati e applauditi davanti all’albergo, nel centro di Dortmund, che ospita il ritiro azzurro. San Siro, per la prima volta dopo il suo addio al Milan, lo ha applaudito. Il tempo aiuta a superare certi rancori. Donnarumma, 71 presenze in Nazionale, non ha mai tradito in azzurro e ora sta riconquistando consensi in Francia, nonostante sia stato spesso criticato e discusso durante l’esperienza al Paris Saint Germain. L’eroe di Wembley, decisivo nella finale dell’Europeo 2021, si è esaltato ad Anfield Road, trascinando il Paris Saint Germain ai quarti di Champions League. Le sue prodezze determinanti per eliminare il Liverpool di Slot. Gigio ha respinto due rigori, parando su Darwin Nunez e Curtis Jones. Luis Enrique ora vede l’impresa: nel prossimo turno i parigini affronteranno l’Aston Villa, non è impossibile arrivare sino alle semifinali.

Tra Nations League e nuovo contratto

Gigio, in attesa di discutere il rinnovo del contratto (scadenza 2026) con il Psg, deve provare a spingere gli azzurri. Il paradosso: a San Siro ha preso due gol di testa senza quasi intervenire, non gli sono arrivati tiri o quasi, è stato costretto solo a impegnarsi in uscita su angoli, cross e calci di punizione. Lo hanno condannato Kleindienst e Goretzka. Donnarumma, subito dopo la partita, si è accodato a Spalletti. "I tedeschi hanno tanta qualità, non potevamo avere la palla solo noi. Dispiace per i due gol subiti, potevamo evitarli. La squadra l’ho vista viva e ha reagito bene. Ci sarà da soffrire a Dortmund, ma sono convinto che soffriremo tutti insieme e faremo una grande partita".