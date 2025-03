ROMA - "Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo". Così Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell'Italia, torna sul rocambolesco pareggio di Dortmund contro la Germania che è costato l'eliminazione degli azzurri ai quarti di finale della Nations League 2025. L'estremo difensore del Paris Saint-Germain non si dà pace, in particolare, sul clamoroso gol subito da calcio d'angolo, quello del momentaneo 2-0 messo a segno da Musiala al 36' del primo tempo. Tutta la difesa azzurra si è infatti distratta a parlare con l'obiettivo di trovare le giuste contromisure alla Nazionale di Nagelsmann, in quel momento assoluta padrona del campo e della partita.