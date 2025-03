Tapiro d'Oro a Spalletti: "Meritato per il gol da angolo. Arbitro? I giocatori mi insultano..."

Spalletti: "Per il Mondiale sarà un po' più dura"

Il ct della Nazionale italiana continua: "Ora per il Mondiale sarà un po' più dura, ma vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice". Il mancato accesso alla final four della Nations League ha portato gli Azzurri a essere inseriti nel girone I delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Norvegia, Isreale, Estonia e Moldavia saranno le avversarie e il cammino partirà il prossimo 6 giugno. Infine Spalletti ha parlato anche del discusso rigore non concesso all'Italia nella partita di Dortmund: "Non so cosa sia successo, ogni volta che faccio l’arbitro in allenamento prendo delle offese irripetibili dai calciatori, per cui non so giudicare".