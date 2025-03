Italia Under 17 da leggenda: Reggiani ed Elimoghale regalano l'Europeo

Potrà difendere il titolo di campione d'Europa in carica, la Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo, che superando per 2-1 la Croazia a Karlovac ha staccato il pass per la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 19 maggio al 1° giugno prossimi in Albania. Un traguardo che segue di poche ore la certezza della qualificazione anche per il Mondiale, che si terrà a novembre in Qatar.