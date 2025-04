Kean sogna con l'Italia: "Spero di vincere il Mondiale"

"Ricordo il Mondiale del 2006, avevo sei anni e il bar in piazzetta era sempre pieno. Mi dicevo: un giorno voglio vestire la maglia dell'Italia ". Moise Kean ha da sempre l'azzurro in testa. Lo ha dichiarato l'attaccante nel corso dell'intervista rilasciata a VivoAzzurro TV durante dell'ultimo raduno della Nazionale. L'obiettivo, adesso, è ben chiaro: “Speriamo che scenda qualcuno al bar per vederci alzare quella Coppa. Sarebbe qualcosa di indescrivibile”.

Kean sulla Nazionale: "Possiamo fare grandi cose"

Prima di sognare di alzare il mondiale, in programma in Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026, è necessario prima qualificarsi. E Kean vuole continuare a incidere. Nell'ultima sfida, la sua doppietta ha permesso all'Italia di recuperare l'iniziale svantaggio di tre reti in Germania. Sul momento della Nazionale, l'attaccante ha commentato: "Siamo un ottimo gruppo di giovani. Ci siamo ritrovati qui con tanti ragazzi con cui eravamo compagni in Under 21. Il mister ci dà fiducia, crede in noi e questa è la nostra forza". E sul futuro si dichiara fiducioso: "Possiamo fare grandi cose”.

Oratorio, musica e calcio

“Mi è sempre piaciuto stare per strada con i miei amici. Andavo in oratorio, giocavamo fino a tardi. Mi piaceva il pallone e fare musica”. Sin da piccolo Kean era deciso di far conciliare le due passioni. E ci sta riuscendo. A dicembre è uscito il suo disco: "Chosen", in italiano: "Il prescelto": "Con il mio disco ho voluto lanciare un messaggio ai giovani: se sei bravo a fare più cose, perché non farlo?".