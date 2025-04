Bonucci si sbilancia: "Allenare la Nazionale? Magari un giorno..."

Leonardo Bonucci, ex bandiera della Juventus e della Nazionale, oggi assistente dell’Italia Under 20 di Bernardo Corradi, guarda al futuro da allenatore. Alla vigilia del suo 38° compleanno, l’ex difensore ha raccontato a Vivo Azzurro TV i suoi prossimi passi: "Sto studiando per prepararmi al corso Uefa A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all'Under 20 e le Prime Squadre in Serie C".