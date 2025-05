Raphinha, il clamoroso retroscena: "Ero vicinissimo a giocare per l'Italia nel 2021"

Raphinha oggi è uno dei maggiori talenti del Barcellona , in volata verso la vittoria del campionato e in semifinale di Champions League, e del Brasile , nonostante il periodo difficile della Selecao. Eppure qualche anno fa c'è stata la seria possibilità di vederlo indossare la maglia della Nazionale italiana . A confessarlo è stato lo stesso Raphael Dias Belloli, detto Raphinha, che sarebbe stato selezionabile dagli Azzurri data la cittadinanza italiana del padre Maninho (basta guardare il secondo cognome del giocatore per capire le chiare origini). Lo stesso direttore sportivo del Barcellona Deco nel 2021 aveva confermato l'interesse dell'Italia: "Lo scorso anno ci fu un forte sondaggio della Federazione italiana". Ad anni di distanza, Raphinha ha raccontato come sono andate le cose.

Raphinha: "Ecco perché non ho giocato con l'Italia a Euro 2020"

Queste le sue parole al podcast di Isabela Pagliari: “Sono stato molto vicino a indossare la maglia dell’Italia. Sarei dovuto andare all’Europeo 2020 con loro, praticamente ero pronto". All'epoca dei fatti, Raphinha stava dando spettacolo con la maglia del Leeds: "Però il mio passaporto italiano non è arrivato in tempo. I membri della Nazionale italiana mi chiamavano spesso, Jorginho era sempre al telefono con me e lo staff dell’Italia aveva un progetto incredibile per me, mi avevano affascinato. Anche allora, però, avevo la speranza di giocare con il Brasile. Quell’1% di speranza c’era ancora. E per fortuna, il passaporto non è arrivato in tempo”.