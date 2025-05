Italia U17, i campioni d'Europa affrontano l'Inghilterra: è "derby" per Ciani e Idrissa

ROMA - La maglia azzurra, l’inno di Mameli e dall’altra parte la Nazionale dei tre Leoni. Per Laurence Adam Ciani e Dauda Amihere Idrissa quella di venerdì prossimo non sarà una partita come le altre. La seconda partita del girone dell’ Europeo Under 17 opporrà la Nazionale di Favo a quella inglese, e per i due azzurrini sarà un confronto del cuore: Ciani è nato e cresciuto in Inghilterra da padre italiano e madre francese, Idrissa è nato a Brescia da genitori di origini ghanesi e cresciuto nel West Bromwich Albion.

Italia, le parole di Ciani

"Non vedo l'ora di giocare contro l'Inghilterra - confessa Laurence Adam Ciani, giocatore dello Stoke City - personalmente non considero questa partita un derby, perché mi sento italiano e il mio unico pensiero è l’Italia. Ho grande rispetto per gli inglesi- ammette sul sito della Figc - così come per tutti gli avversari, ma onestamente non temo nessuno. Sono concentrato unicamente su ciò che dice Mister Favo e su come essere d'aiuto ai miei compagni.”

Italia, le parole di Idrissa

"Questa partita rappresenta un derby per me - ammette Dauda Amihere Idrissa - conosco praticamente tutti i giocatori dell’Inghilterra avendoli già affrontati diverse volte nel corso degli anni. Non vedo l'ora di giocare, perché sono convinto che sarà una partita all'altezza delle aspettative”. Gli azzurrini, dopo l’esordio vincente a Durazzo contro la Chechia, cercheranno di ripetersi contro l’Inghilterra fermata dal Belgio sul pari nella prima partita del girone.