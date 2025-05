L'Italia Under 17 affronta l'Inghilterra all'Europeo. Il ct Favo: "Hanno individualità eccezionali"

Dopo il convincente successo per 2-1 contro la Repubblica Ceca nell’esordio a Durazzo, l’Italia Under 17 si prepara ad affrontare un banco di prova fondamentale. Domani, venerdì 23 maggio alle ore 20:30, gli Azzurrini torneranno in campo contro l’Inghilterra all’Arena Egnatia di Rrogozhinë, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B dell’Europeo di categoria in corso in Albania.