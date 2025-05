Italia, Spalletti chiama 27 azzurri e aspetta la finale. Il dubbio Acerbi

ROMA - Ventisette azzurri aspettando la finale di Champions e l’arrivo di Bastoni, Dimarco, Frattesi, Barella e Donnarumma a Coverciano. Un punto interrogativo resta accanto al nome di Acerbi, per ora preconvocato. Tornerà in Nazionale solo se dovesse essere proclamata l’emergenza difensiva per Norvegia e Moldavia, primi due impegni verso il Mondiale 2026. Oggi si chiude il campionato, domani Spalletti diramerà la lista dei convocati , attesi sabato entro l’ora di pranzo al Centro Tecnico. Il primo allenamento (a porte chiuse) quando l’ Inter si starà preparando alla finale di Monaco di Baviera, domenica probabile conferenza del ct, costretto a calcolare eventuali (e non augurabili) imprevisti. La prudenza gli suggerirà di tenersi più largo con il numero dei convocati e occorrerà la disponibilità di tutti gli azzurri, sapendo che tra la Norvegia (venerdì 6 a Oslo) e la Moldavia (lunedì 9 a Reggio Emilia) potranno cambiare nove o dieci titolari, forse anche il modulo. Non è escluso che gli interisti (attesi dal Mondiale per Club) vengano lasciati liberi dopo il confronto con il temutissimo Haaland.

Italia, dubbio Acerbi per la difesa

Proprio la marcatura del centravanti del City ha sollevato l’interrogativo legato ad Acerbi. Più no che sì. Spalletti lascia uno spiraglio: di principio, avendo girato pagina per ragioni anagrafiche, gli sembrerebbe di tornare indietro e non guardare verso il futuro. Il terzetto dei titolari (Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori) ad oggi è disponibile. Buongiorno, primo cambio, è quasi pronto, ma non ha mai giocato dopo l’infortunio muscolare. Comuzzo e Gabbia (in odore di chiamata) sono ancora in attesa di debutto azzurro, Gatti viene da una frattura al perone e non verrà convocato. Ecco perché Acerbi, in base agli esiti della Champions e allo stato di forma di Buongiorno, tra una settimana potrebbe strappare un posto oggi non ancora sicuro.

Italia, Chiesa in preallarme

Spalletti in larga parte confermerà il gruppo chiamato a marzo per i quarti Nations. Casadei accanto a Ricci, Rovella, Tonali oltre a Barella e Frattesi. Mandragora, più di Locatelli e Fagioli, possibile sorpresa. Brescianini di riserva. Pisilli e Baldanzi restano in Under 21. Avanti con il 3-5-2, ma non si esclude il 4-3-3 con la Moldavia. Il ct non rinuncerà all’uno contro uno. Politano (fastidio muscolare durante la partita scudetto al Maradona) è l’alternativa principale di Cambiaso. Torna Orsolini. Zappacosta l’eventuale ripescato. Da verificare Zaccagni (pubalgia). Chiesa, in campo nelle ultime due giornate di Premier con il Liverpool, può sperare. Retegui, Kean, Lucca, Raspadori e Maldini coprono l’attacco.

La probabile lista di Spalletti

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham). DIFENSORI: Di Lorenzo (Napoli), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Buongiorno (Napoli), Comuzzo (Fiorentina), Cambiaso (Juventus), Dimarco (Inter), Udogie (Tottenham), Gabbia (Milan) o Acerbi (Inter). CENTROCAMPISTI: Ricci (Torino), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle), Casadei (Torino), Barella (Inter), Frattesi (Inter), Mandragora (Fiorentina) o Locatelli (Juventus). ATTACCANTI: Retegui (Atalanta), Kean (Fiorentina), Raspadori (Napoli), Lucca (Udinese), Maldini (Atalanta), Politano (Napoli), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio) o Chiesa (Liverpool).