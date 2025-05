Italia Under 17, c'è il Belgio. Il ct Favo: "Vogliamo il primo posto nel girone"

L’Italia Under 17 non si ferma. Dopo aver conquistato con una giornata d’anticipo il pass per le semifinali dell’Europeo in Albania, gli Azzurrini vogliono chiudere al primo posto il Gruppo B. Lunedì 26 maggio alle 20:30, allo stadio Niko Dovana’ di Durazzo, sfideranno il Belgio: basterebbe un pari, ma l’obiettivo è vincere ancora.