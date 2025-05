Italia, Vicario ko contro Norvegia e Moldavia: Spalletti convoca Carnesecchi

Luciano Spalletti perde Guglielmo Vicario a poco più di una settimana dal primo impegno valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale , in programma venerdì 6 giugno contro la Norvegia di Haaland. Al posto del portiere del Tottenham , convocato Marco Carnesecchi , estremo difensore che ha recentemente conquistato il pass per la Champions League 2025/26 con l' Atalanta di Gasperini.

Italia, Spalletti convoca Carnesecchi al posto dell'infortunato Vicario

Questa la nota ufficiale della Figc dopo l'infortunio di Vicario: "A seguito della sopraggiunta indisponibilità per motivi di natura fisica del portiere Guglielmo Vicario, - si legge nel report di oggi - il Commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato il calciatore Marco Carnesecchi (Atalanta) per il raduno in programma sabato 31 maggio che precederà i due impegni della Nazionale contro Norvegia e Moldova, validi come gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Carnesecchi torna nell'elenco dei convocati a distanza di un anno e tre mesi, dopo aver fatto parte nel marzo del 2024 della tournée americana coincisa con le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador".