Il figlio d’arte Piá è la stella dell'Italia Under 17: "Ballo, dribblo e vinco” 

Per Samuele Inácio danzare è stato sempre un po’ come dribblare. Lo ha capito abbinando le sue passioni più grandi: la break dance e il calcio. Su entrambe c’è il marchio di papà Joao Piá, l’ex attaccante brasiliano tra le tante di Atalanta e Napoli che lo ha fatto crescere con un pallone in una mano e lo stereo nell’altra. Il giovane Samu è il trascinatore della Nazionale italiana Under 17 che stasera alle 20.30 (diretta RaiPlay e UefaTv) sfiderà il Portogallo nella semifinale dell’Europeo. Lo guardi e vedi un predestinato: maglia numero 10, 4 gol in 3 partite, giocate visionarie. E un sogno: «Alzare quella coppa». A Dortmund ha imparato cos’è l’ambizione.