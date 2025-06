Spalletti e il no di Acerbi all'Italia: "Ha risposto con un sms". E sulla convocazione di Cristante e Mancini... 

Obiettivo qualificazione al Mondiale . Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa Norvegia-Italia in programma venerdì 6 giugno a Oslo (ore 20:45), valida per la terza giornata del gruppo I.

Spalletti: "Inter sconfitta in finale Champions? Ha fatto una stagione straordinaria"

Spalletti ha esordito commentando la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il Psg: "L'Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria. Aver lottato fino alla fine per lo scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni, con tutte le difficoltà del caso, non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG, ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell'Inter piuttosto che alle sconfitte, hanno fatto degli extra difficili da portare avanti quando si fa un percorso del genere. Vedere partite come quelle contro Barcellona e Bayern secondo me sono cose straordinarie. Poi è chiaro che ci si rimane male. Dopo aver giocato partite su partite ci sta non poter essere brillanti e ieri sera all'Inter è successo di essere al di sotto delle sue reali forze".

Spalletti: "In Novergia ci giochiamo molto e lo sappiamo bene tutti"

A Oslo contro la Novergia, in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime due giornate, una partita da non fallire: "In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al Mondiale oppure no, lo sappiamo bene tutti. Ce lo siamo detti a vicenda già nel primo incontro di ieri, c'era Buffon presente. Si va ad assolvere questo compito che ci è stato consegnato, si va a giocarci questa qualificazione che per noi è fondamentale. La Norvegia è la miglior Norvegia della sua storia, ha sia qualità tecniche che fisiche soprattutto nel reparto offensivo. Gioca 4-3-3 un po' spinto perché poi Sorloth viene a fare l'attaccante centrale, è votata al calcio offensivo ed è reduce da risultati importanti con un calcio importante. Noi abbiamo tutte le carte in tavola per fare la nostra partita. Vogliamo disputare una grande gara ed è quello che andiamo a mettere in pratica".