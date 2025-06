Italia, allarme Locatelli a quattro giorni dalla Norvegia: cos'è successo

COVERCIANO - Allarme Italia a quattro giorni dalla sfida sul campo della Norvegia che aprirà il cammino degli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, un'edizione in cui la Nazionale vuole assolutamente esserci dopo essere rimasta fuori dalle ultime due. Dopo il 'gran rifiuto' di Francesco Acerbi, ora il ct Luciano Spalletti è in ansia per le condizioni di Manuel Locatelli.