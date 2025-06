Emergenza Italia, Locatelli lascia il ritiro: infortunio alla caviglia, le condizioni

Brutte notizie per Spalletti : Manuel Locatelli ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana . Il centrocampista e capitano della Juventus salterà le prime due partite delle qualificazioni al Mondiale contro Norvegia e Moldova. La Figc fa sapere che Locatelli sarà "indisponibile per le prossime gare a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra occorso nell'allenamento di ieri". Assenza che va ad aggiungersi a quelle di Buongiorno e Calafiori, sempre per infortunio, e alla rinuncia alla convocazione di Acerbi .

Locatelli lascia Coverciano e salta le partite per le qualificazioni al Mondiale

L'allarme era stato lanciato già nel primo pomeriggio quando le telecamere di Sky Sport lo avevano beccato con una vistosa fasciatura e una camminata tutt'altro che fluida dopo essersi sottoposto a una risonanza. Lo staff medico ha valutato le condizioni del giocatore e lo hanno dichiarato indisponibile. Locatelli stasera lascerà Coverciano e farà ritorno verso Torino dove sarà monitorato dallo staff della Juventus in vista del Mondiale per Club: i bianconeri giocheranno la prima partita contro l'Al-Ain il 19 giugno, da vedere se il capitano riuscirà a recuperare in tempo. Poco dopo l'ufficialità dell'infortunio, Locatelli ha scritto un messaggio nelle storie del suo profilo Instagram: "Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni! Forza Azzurri!”.